Никаких глупых челленджей: в Хабаровске появится первый Тик-Ток Хаус

Максим Штофаст – директор первого хабаровского Тик-Ток Хауса. Фото предоставлено героем публикации

Тик-Ток дома (или на английский манер - хаусы, house) - довольно популярное веяние в современной России. Если кратко, то это место, где под одной крышей живут и круглосуточно «пилят контент» для одноименной соцсети несколько десятков молодых блогеров. Все это спонсируется популярными брендами и крупными агентствами, которым выгодно вкладываться в творчество зуммеров. По сути, все сводится к рекламе и бизнесу. Однако качество видеоконтента в Tik Tok нередко вызывает споры в обществе, и появляется справедливый вопрос: а зачем это нужно?

Вот и до Хабаровска докатилась волна хайпа Тик-Ток Хаусов. Первый такой «дом», который назвали VIBE HOUSE KHV, появится в краевой столице уже в середине сентября. По словам авторов, это будет многофункциональная развивающая медиаплатформа и арт-пространство в одном формате. Свою миссию создатели объясняют так: создание возможностей для талантливых детей, подростков и молодежи обучаться и развиваться в медиатворчестве, причем в самых разных направлениях.

Создатели обещают, что это заведение будет отличаться от прочих, и упор будет сделан на образование и комплексное развитие личности. «КП» - Хабаровск» выяснила подробности.

- Суть идеи и цель нашего Тик-Ток дома - создать площадку для развития детей, подростков и молодежи Хабаровска и всего края. Мы будем обучать их в сфере новых медиа, новых возможностей, научим их зарабатывать и быть успешными в жизни. Я хочу устранить отсталость диджитал-культуры на Дальнем Востоке, а также нести качественный контент в массы. Наша команда будет заниматься формированием сообщества креативных блогеров, продвижением их в цифровом пространстве. Мы не хотим плодить глупость и деградацию, а хотим, посредством популярной площадки, делать реально полезные и классные вещи. Что я под этим подразумеваю? Например, помимо школы блогинга у нас будут курсы по видео и фотосъемке, монтажу, программированию, робототехнике, анимации, 3D-моделированию, дизайну, профориентации, коучингу, психологии для детей и взрослых, развитию навыков soft skills, личному бренду, ораторскому искусству, актерскому мастерству, детскому туризму, основам финансовой грамотности, разработке стартапов, культурологии и журналистике. Так что никаких глупых челленджей! Мы хотим нести правильные ценности в массы, - заявил Максим Штофаст, управляющий центром диджитал-развития VIBE HOUSE.

На данном этапе развитие проекта финансируется за счет собственника. Организаторы также готовы к предложениям со стороны любых заинтересованных лиц. Тик-Ток дом находится в частных руках, но в планах у создателей поддерживать продвижение и социальных проектов, сотрудничество с официальными структурами.

- Мы уже стали участниками первой смены форума «Амур», в рамках которого проходила защита презентаций на «Всероссийский конкурс молодежных проектов». Ожидаем результаты, скрестив пальцы, - добавил Максим Штофаст.

Стать участником будущего Тик-Ток дома сможет любой желающий, вне зависимости от возраста. Хотя упор изначально будут делать на подростков и молодежь. Организаторы объясняют это тем, что к каждой возрастной группе нужен свой подход.

- Мы готовы рассмотреть любые предложения - от мала до велика. Но для разных возрастов необходим свой подход. Наш формат ориентирован на практику, поэтому сначала настроим рабочие процессы с молодежью, подростками, а чуть позже сформируем команду и маленьких «звездочек». А если стать тиктокером захочет бабушка, то рассмотрим этот вариант как спецпредложение, - подметил управляющий центром диджитал-развития VIBE HOUSE.

Команды участников будут распределены по разным направлениям, стилям и жанрам. С ними будут работать опытные наставники и эксперты блогосферы. Также будущие звезды интернета будут принимать активное участие в городских и краевых мероприятиях. Чтобы стать участником Тик-Ток дома, необходимо заполнить анкету, которая есть в официальном аккаунте в Instagram проекта. Для всех, кто пройдет кастинг, участие бесплатное. Сам отбор будет состоять из трех этапов: смотр заявок, онлайн-собеседование и творческое задание. По его результатам пройдет уже очный финальный этап с привлечением экспертов из диджитал-индустрии. Стоит отметить, что занятия в Тик-Ток доме будут подстраивать под учебный процесс, чтобы создание видеороликов не шло вразрез с основным образованием.

Тик-ток дом в Хабаровске - не первый на Дальнем Востоке. В столице Приморья ухватили тренд раньше и уже создали там VDK Team. Хабаровчане сотрудничают с командой из Владивостока и обещают создавать совместные мероприятия.

Первый хабаровский Тик-Ток дом разместится по адресу улица Шелеста, 61.