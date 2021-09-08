Вытаскивали экскаватором: в пригороде Биробиджана в яму провалилась корова Милка Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В пригороде Биробиджана в западню попала корова по имени Милка. Бедное животное провалилось в яму, и на помощь ей выехали спасатели ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Вытягивать Милку пришлось полтора часа.

«ИДИ СЮДА, МИЛКА»

Кажется, самые добрые спасатели живут в Еврейской автономной области. Ведь именно там профессионалы в спасении постоянно помогают несчастным животным, попавшим в беду. Так случилось и в этот раз. В обычный сентябрьский вечер помощь потребовалась корове по имени Милка. Черная с белым пятнышком на голове буренка прогуливалась во дворах частного сектора в пригороде Биробиджана. Все бы ничего, но делая очередной шаг, Милка провалилась в глубокую яму. Пропажу питомца сразу же заметили хозяева и обратились к спасателям.

Прибывшие на место спасатели увидели, что владельцы коровы уже пытаются самостоятельно вытащить несчастную из подземной тюрьмы. Милку хотели достать с помощью веревок, но ничего не выходило.

- Иди сюда, Мила, Милка, - звали буренку расстроенные хозяева.

Решение пришло от спасателей - они привлекли экскаватор. Тяжелая спецтехника увеличила яму и вырыла траншею.

Вытаскивали экскаватором: в пригороде Биробиджана в яму провалилась корова Милка Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Случай оказался достаточно сложным. Объединив усилия, спасателям и хозяевам удалось вызволить из заточения бедное животное. Как оказалось, Милка упала на несколько метров вниз в пустующий колодец. Мало того, что сама она не могла выбраться, так еще и оказалась вне зоны досягаемости. На всю работу ушло полтора часа. Радует, что Милка при падении не пострадала. Как только ее достали из ямы, хозяева отвели корову в сарай, - рассказал Андрей Буяков, спасатель второго класса.

ЛУЧШИЕ СПАСАТЕЛИ

Операцию по спасению Милки записали на видео и опубликовали в соцсетях. Хозяев домашних животных в очередной раз предупредили об опасностях, которые могут подстерегать на каждом шагу.

- Сейчас Милка чувствует себя отлично: траву жует с аппетитом, удои не уменьшились. Спасатели надеются, что опасную яму засыплют, во избежание иных трагических происшествий, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Вытаскивали экскаватором: в пригороде Биробиджана в яму провалилась корова Милка Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В свою очередь пользователи соцсетей похвалили спасателей за отличную работу.

- Ребята, как всегда, на высоте, - написала в комментариях пользовательница соцсетей Юлия.

- Очень рада за корову и ее хозяев. А спасателям хочу сказать огромное спасибо за помощь. Хорошо, что все так обошлось, - добавила пользовательница Татьяна.

- Мне тоже пришлось вызывать ночью спасателей МЧС, спасать котенка. Какие-то нелюди забросили его в канализационный люк. Ребята приехали быстрее скорой медицинской помощи и спасли несчастного котенка. МЧС в ЕАО - вы лучшие. Говорят, рыба гниет с головы, а ваша голова самая достойная, самая свежая. Уважение вашему начальству и всему составу, - рассказала свою историю жительница ЕАО Евгения.

В целом за 2021 год спасатели ГУ МЧС России по ЕАО спасли около 30 животных, попавших в беду - собак, кошек, птиц, косуль и даже одного ежика.