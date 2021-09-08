«Душил и бил головой о стенку»: в Хабаровске мужчина напал на детей из-за газет в подъезде. Фото: скриншот с видео.

В Хабаровске двое подростков стали жертвами нападения жильца одного из домов. Тот начал душить детей из-за того, что они разносили прессу по почтовым ящикам. Все происходящее на улице Брестской, 22 засняла на камеру девочка, когда на ее друга напал здоровый взрослый мужчина.

- Ты уходишь? - спрашивает на видео мужчина парня, которого он держит за шею.

- Ухожу, - еле слышно произносит подросток.

Стоящая рядом соседка изо всех сил пыталась сдерживаться и спокойно говорить с мужчиной, прося отпустить мальчишку. Но тот раз за разом переспрашивал, уйдет ли школьник.

Чудовищные кадры выложила в сеть мама пострадавшей.

- Моя дочь с другом разносили газеты по домам, по почтовым ящикам. Этот мужчина, видимо, житель этого дома, напал на дочь, за нее вступился ее друг. Он его избил, душил и бил головой о стенку. Если бы не случайная свидетельница, тоже житель подъезда, не знаю, чем бы все закончилось, - поделилась женщина.

Детей в итоге взбесившийся мужчина отпустил. Теперь в этой истории будет разбираться полиция.

«Комсомольская правда» сделала запрос в ведомства.