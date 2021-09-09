Север на связи!

Проблемы связи и транспортной доступности - одни из самых ярких в Хабаровском края

Проблемы связи и транспортной доступности - одни из самых ярких в Хабаровском крае. Без решения и первой, и второй невозможно представить развитие региона и комфортное проживание его жителей.

- Весной этого года я рассказал о существующей проблеме министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву. В Охотске один банкомат на весь населенный пункт, некачественная связь, точки общественного доступа wi-fi с очень слабым сигналом. Проблема на сегодня решена. Этой осенью на север Хабаровского края пришло 4G, - комментирует Иван Пиляев, депутат ГосДумы РФ.

Пока связь запущена в тестовом режиме, но жители уже могут не только звонить и общаться в мессенджерах, но и пользоваться быстрым мобильным интернетом для решения повседневных вопросов и получения электронных услуг.

Охотский район - труднодоступная северная территория региона, связь там в настоящее время осуществляется только через спутниковые каналы. Это накладывает определенные ограничения на возможности использования телекоммуникационных услуг.

На сегодняшний день мобильный оператор связи провел в районе модернизацию базовых станций и запустил в тестовом режиме сеть связи четвертого поколения. В результате удалось добиться повышения качества и скорости мобильного интернета в четыре раза.

Связь в формате 4G доступна на территории рабочего поселка Охотск, а также сел Булгин и Новое Устье, в которых расположены два крупных рыбодобывающих предприятия края - рыболовецкий колхоз имени Ленина и рыболовецкая артель «Иня».