Юрий Бойченко: «В Хабаровске откроют центр, который будет лечить людей с эпилепсией»

Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровские врачи впервые провели операцию на мозге пациента с эпилепсией. Весь процесс проходил под руководством главного нейрохирурга России, академика Российской академии наук Владимира Крылова. По оценке специалиста, нейрохирургический центр во второй Краевой клинической больнице выглядит достойно и оснащен. При этом есть молодые врачи, которые готовы работать. Также достигнута договоренность, что Крылов еще приедет в наш город и окажет помощь в создании региональной организации, которая займется проблемами людей, страдающих эпилепсией.

- Мы хотим создать специальный центр в Хабаровске, который будет заниматься этой патологией. Всего по России 45 тысяч молодых жителей, которым требуется оперативное лечение. И чем раньше будут сделаны операции, тем лучше. Мы договорились с Владимиром Крыловым, что он будет приезжать на регулярной основе, и в том числе специалисты «Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского». Более того - сегодня прибыли врачи Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Планируется встреча, анализ нашей деятельности, посмотрим также местные учреждения. После чего будут даны оценки. То есть мы всегда в тесном сотрудничестве, - сообщил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.