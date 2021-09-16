«Тари Лэнд» ждет реконструкция: медицинские услуги в Хабаровске станут доступны в одном месте

«Тари» - местный брэнд с 20-летней историей Фото: Сергей ПЯТКОВ

У всех на слуху известные мировые брэнды с многолетними историями успеха и работы. Яркий тому представитель - группа компаний «Тари» в Хабаровске. От стоматологии на пару кресел до медицинского холдинга с рестораном.

- История «Тари» начиналась с небольшого кабинета на пару кресел в 2001 году. Управляющая Наталья Викторовна Африканова решила открыть бизнес в направлении заботы и максимального комфорта для клиента. У нас работают специалисты, которые приехали из Центральной части России. Но есть и обратная статистика. Некоторые наши врачи уже работают в других регионах. И мы даже иногда смеемся, что «Тари» - это кузница кадров. Наталья Викторовна не просто руководитель, собственник бизнеса, она еще и практикующий врач. Плюс ко всему мама, которая знает, что нужно в детской клинике, а также какие специалисты важны. И, конечно, Наталья Викторовна прекрасная хозяйка, поэтому в ресторане «Патч» тоже много подано не с точки зрения менеджмента, а с точки зрения заботы и хозяйского подхода, - рассказала директор департамента коммуникаций и персонала Анна Мел.

Анна Мел, директор департамента коммуникаций и персонала Анна Мел. Фото: Сергей ПЯТКОВ

- На территории Хабаровского края мы работаем в нескольких направлениях. Одно из них по ОМС. Специалисты помогают государству охватывать непростые регионы, которые отдалены. Ни для кого не секрет, что, например, в Чегдомыне есть нехватка врачей. Недавно у нас был выезд бригады врачей, которые обследовали детей. Есть и обратная связь. Люди начали приезжать в Хабаровске и лечиться у нас, они говорят, что теперь будут с «Тари» навсегда. В детской поликлинике «Тари Лэнд» дети могут получать помощь по ОМС бесплатно по направлению педиатрии и УЗИ органов, а взрослым предоставят услугу на безвозмездной основе в «Тари Люкс», но всю информацию лучше уточнять у администраторов в поликлинике, - говорит исполнительный директор группы компаний «Тари» Анастасия Дорошенко.

Анастасия Дорошенко, исполнительный директор группы компаний «Тари» Фото: Сергей ПЯТКОВ

- «Тари» растет, развивается, и это нужно для города. Мы понимаем, какие есть пробелы в медицине, сервис, стараемся это улучшить. На территории детской поликлиники ««Тари Лэнд» запланирована масштабная реконструкция, после чего там смогут получать услуги медицинского характера не только дети, но и взрослые. В итоге не придется никуда бегать. Более того, будет установлен лифт. Это очень удобно для маломобильных групп, - сообщила Анастасия.

7 октября группе компаний «Тари» исполнится 20 лет. Это будет масштабное мероприятие, в Хабаровск приедет московский гость, которого пока держат в тайне.