Михаил Дегтярев дал импульс развитию среднего профессионального образования в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев озвучил свой план сделать Хабаровск основной площадкой для проведения конкурсов WorldSkillsRussia. Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Михаил Дегтярев встретился с педагогами и студентами Хабаровского дорожно-строительного техникума. Помимо прочего речь шла о развитии среднего профессионального образования в Хабаровском крае. По сути - о возвращении человека труда на пьедестал.

- Среднее профобразование в Хабаровском крае на высоком уровне. Используем все возможности национального проекта «Образование». В дорожно-строительном техникуме четыре мастерские оборудованы на федеральные деньги. Мы уже получили одобрение на следующий год на 200 миллионов рублей - дополнительно 40 профессиональных мастерских в разных техникумах и колледжах мы оснастим. И еще на 700 миллионов рублей отправили заявку, ждем решения правительства РФ. У нас большие планы, большие проекты - и строительство новых железных дорог в рамках освоения Восточного полигона РЖД, и новые проекты в сфере энергетики, и дорожное строительство, и жилищное строительство. Это все новые рабочие места, на которые требуются новые рабочие руки и светлые головы, которые готовим мы здесь, в Хабаровске, - отметил Михаил Дегтярев.

И в самом деле, количество бюджетных мест в учреждениях среднего профобразования растет с каждым годом. Молодежь понимает, что рабочая специальность - это гарантия востребованности и хорошего заработка.

- Судите сами - в этом году конкурс на специалиста по техносферной безопасности в нашем техникуме был пять человек на место. Мы готовим спасателей, мастеров безопасности всего, что создано руками человека. Снова в цене золотые руки. Знаете, юристы и экономисты - никого не хочу обидеть - немного девальвировались, их слишком много выпустили за последние 30 лет. Приходит время человека труда. Молодые люди - выпускники - почти гарантировано получают работу, и зачастую их заработок выше, чем в других областях. И база есть. В нашем учебном заведении одних IT-мастерских открыто за последнее время пять штук. Мы реагируем на запрос работодателя, а он таков, что требуются люди дела. В прямом смысле. Поэтому мы практикуем заключение целевых договоров работодателя и студента. Будет работа - будет и жизнь, - делится Ольга Богданова, директор Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий.

И неслучайно врио губернатора озвучил свой план сделать Хабаровск основной площадкой для проведения конкурсов WorldSkillsRussia. К этому есть все предпосылки. Например, в 2021 году новые учебные мастерские открылись в четырех учреждениях СПО. Кроме дорожно-строительного техникума, где побывал врио губернатора, это Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности, Губернаторский авиастроительный колледж в Комсомольске-на-Амуре и Хорский агропромышленный техникум в районе имени Лазо. На это потрачено 170,3 миллиона рублей, в том числе 146,3 миллиона рублей из федерального бюджета, 23,7 миллиона рублей - из краевого бюджета и за счет внебюджетных источников.

- Новые мастерские оборудованы по всем стандартам WorldSkills. У нас также есть очень квалифицированные эксперты, прошедшие специальную подготовку. Мы уже сегодня в высокой степени готовности к проведению национального чемпионата в 2023 году, - уточнила министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

Нам нужен национальный чемпионат профессионального мастерства. Об этой идее Михаил Дегтярев заявлял еще в августе во время традиционной педагогической конференции. А уже на полях Восточного экономического форума в начале сентября президент России Владимир Путин официально поручил начать подготовку к проведению этого грандиозного мероприятия в Хабаровском крае в 2023 году.