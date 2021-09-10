Строительство детского оздоровительного центра под Хабаровском - знаковое соглашение на ВЭФ

Валентина Филоненко, заместитель министра - начальник управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровский край представил свой потенциал на Восточном экономической форуме. Он проходил во Владивостоке со 2 по 6 сентября. «Будущее сегодня» - такое название выбрал регион для своего павильона. Как сообщила заместитель министра - начальник управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта Валентина Филоненко, изначально в 2015 году ВЭФ по указу президента РФ был создан с двумя ключевыми целями - продвижение интересов Российской Федерации в АТР и обеспечение устойчивого социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. До сих пор эти задачи мы выполняем.

- По итогам форума мы подписали восемь соглашений на сумму 14 миллиардов рублей. Одно из знаковых, которое состоялось в присутствии президента России Владимира Путина, по вопросу создания в Хабаровском крае детского оздоровительного центра. Его будут строить в селе Бычиха. Это первый проект, который будет реализован на условиях государственно-частного партнерства с применением механизма Дальневосточной концессии. Мы сегодня переходим в такой период, когда много социальных проектов реализуют за счет частных инвестиций. А государство уже дает какие-то условия по возврату вложений в обозримом для инвестора будущем. Также буквально после ВЭФ была заложена капсула в основание будущей школы в микрорайоне «Строитель». Еще одно общеобразовательное учреждение появится на улице Демьяна Бедного, в планах построить школу в микрорайоне «Ореховая сопка», - сообщила гостья эфира.