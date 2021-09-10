Взятки миллионами и элитными авто: в Магадане антикоррупционные полицейские получили 21 год колонии на двоих

Экс-полицейские должны были побороть коррупцию, а не примкнуть к ней. Фото: СУ СК России по Магаданской области

Уже бывшие полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступления и противодействию коррупции сами встали на скользкий путь. Двое экс-сотрудников предлагали свою помощь подозреваемым, чтобы те смогли избежать наказания. Услуги бывших оперативников обходились дорого.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Кирилл и Олег (имена изменены - прим. ред.) должны были побороть коррупцию, а не примкнуть к ней. Они не смогли устоять перед соблазном и в 2018 году провернули свое первое дело.

Жертвой стал предприниматель, который занимался грузовыми перевозками. Бизнесмен не платил по обязательным счетам и, судя по всему, сумма набежала немаленькая. Кирилл пригрозил предпринимателю уголовным делом и предложил «решить вопросик» за 2,3 миллиона рублей. Взятка была уплачена.

ДЕЛО О МИКРОЗАЙМАХ

В том же году экс-полицейские расследовали дело о незаконной выдаче микрозаймов. Магаданец Игорь решил давать людям деньги под большие проценты, не имея на то лицензии. Гарантией возврата долгов служили расписки, по которым «черный бизнесмен» мог вернуть деньги в суде. Полиция провела обыски у подозреваемого, изъяла документы и возбудила уголовное дело.

Антикоррупционеры вышли на одного из должников Игоря и предложили избавить его от возврата денег. Во время обысков экс-полицейские нашли расписку жертвы и предложили сделку: «Мы сжигаем твою расписку, а ты отдаешь нам машину». Так Кирилл и Олег стали обладателями Lexus LX 470.

Горе-борцы с экономическими преступлениями решили выжать все из дела о микрозаймах. Бывшие оперативники предложили вернуть Игорю долговые расписки на сумму в девять миллионов рублей. За это Кирилл и Олег потребовали пять миллионов рублей. Подельники не знали, что находятся «на карандаше» у ФСБ, и передали документы посреднику, которого задержали. Деньги до бывших полицейских не дошли.

ОФИЦИАЛЬНО

Экс-оперативников задержали. Олегу вменили статьи «Получение взятки в особо крупном размере», «Получение взятки в крупном размере», «Покушение на получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Кириллу к обширному списку добавили «Превышение должностных полномочий». Расследование и суд шли громко и не быстро.

- Одному из бывших оперативников назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в пять миллионов рублей, второму - в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 2,4 миллиона рублей. Оба осужденных лишены специальных званий сотрудников полиции, - рассказали «КП» в СУ СКР по Магаданской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.