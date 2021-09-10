О циклоне с запада и бабьем лете рассказали синоптики Хабаровского края Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Хабаровский край вновь надвигается серьезный циклон. Грозовые тучи идут с западного направления. Дожди начались в регионе уже сегодня, 10 сентября, и продолжатся на протяжении всех выходных.

- К нам на территорию края в выходные дни выходит западный циклон, который принесет ухудшение погоды в виде дождей, местами сильных. Также ожидается понижение дневных температур до 13-20 градусов тепла. Ночные температуры еще сохранятся в пределах 7-12 градусов тепла, - рассказала Юлия Зайцева, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Наибольшее влияние циклон окажет на Советско-Гаванский и Ванинский районы. Там синоптики прогнозируют сильные дожди.

- В Хабаровске в субботу и воскресенье мы тоже ждем дождливую погоду. Температурный фон в городе будет от +10 до +12 градусов ночью и от +16 до +18 градусов днем. Как только мы проводим этот циклон, в начале следующей недели погода будет улучшаться. Мы вернемся к температурам около 20 градусов тепла и чуть-чуть за 20, - добавила ведущий синоптик.

А вот бабье лето - главное климатическое событие каждой осени - пока рано ждать.

- Как таковое бабье лето у нас обычно наступает после какого-то периода похолодания. Но пока я не могу сказать, что на следующей неделе оно начнется. Бывает, что бабье лето наступает дважды. Но сейчас мы идем по температурной норме. Постепенное понижение температур в сентябре - это нормально. В этот раз, я думаю, бабье лето будет ближе к октябрю или во второй половине сентября, - рассказала Юлия Зайцева.

Относительно роста Амура синоптик успокоила жителей региона, сказав, что дальнейшего роста реки гидрологи не ожидают.

- Амур сейчас падает, но не так активно, как этого бы хотелось. Скорее всего, резкого падения не будет, - отметила специалист.