Езда на выживание: хабаровчанка разбилась, упав с лошади скандально известного конного клуба. Фото: Егор Ильин

Жительница Хабаровска, 22-летняя Ирина Люлина, разбилась, катаясь на лошади. О том, что с девушкой случилась беда, в соцсетях рассказал ее молодой человек Егор. Как оказалось, пара хотела хорошо провести время в скандально известном конном клубе «Кобылкино счастье», который не раз фигурировал в уголовных делах.

Ирина сама купила туда сертификат – хотела порадовать любимого мужчину. К слову, это удовольствие не из дешевых. Шесть часов поездки, судя по информации в инстаграм-аккаунте клуба, обходится в 3 тысячи рублей на человека. По словам Егора, им и остальным участникам группы (в прогулке участвовали 19 гостей и трое сопровождающих) провели минимальный инструктаж и сразу же отправили кататься. Парень отметил, что никто не следил за расстоянием между лошадьми.

В какой-то момент Егор обернулся и увидел, что Ира сидит на земле, вся исцарапанная. Подбежал к ней. Та едва могла дышать и говорила, что ей очень больно.

То, что происходило дальше, с трудом можно назвать слаженной работой представителей клуба в экстренной ситуации. Пару отвезли на автобусную остановку. И дальше молодые люди уже добирались самостоятельно на такси до травмпункта. Ирину экстренно госпитализировали. У нее оказалась разорвана селезенка. Также она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Пострадавшая Ирина рассказала «Комсомолке», что в клубе принесли лишь формальные извинения за произошедшее.

— Они позвонили моему молодому человеку утром 22 августа, спустя день после произошедшего, спросили, что со мной случилось, после чего сухо и формально извинились. Больше никаким образом на связь они не выходили и не пытались помочь, — сообщила девушка.

Сейчас пострадавшая чувствует себя гораздо лучше. На больничном ей предстоит провести еще неделю.

— Чувствую себя хорошо, постепенно восстанавливаюсь, хожу сейчас по врачам, еще остались признаки постгеморрагической анемии, поэтому записалась на прием к гематологу, который и будет контролировать мое состояние на основе общего анализа крови. Наблюдаюсь у хирурга, — отметила Ирина.

На администрацию конного клуба завели уголовное дело.

— По результатам проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что полученные женщиной травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью, — сообщили в пресс-службе ГСУСК Хабаровского края.

Для «Кобылкиного счастья» это третье судебное разбирательство. Ранее уже пострадали двое гостей клуба. Они также упали с лошадей.

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