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Звезды11 сентября 2021 6:12

Ожившие картинки: Большой фестиваль мультфильмов открылся в Хабаровске во второй раз

Международный фестиваль приурочен к 85-летию «Союзмультфильма»
Илья ФЕДУЛОВ
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Ожившие картинки: Большой фестиваль мультфильмов открылся в Хабаровске во второй раз

Ожившие картинки: Большой фестиваль мультфильмов открылся в Хабаровске во второй раз

Фото: Илья ФЕДУЛОВ

С 10 по 12 сентября в Хабаровске проходит второй «Международный анимационный «Большой фестиваль мультфильмов». В этом году красочное мероприятие приурочили к 85-летнему юбилею «Союзмультфильма». За два дня жители и гости города могут бесплатно познакомиться с насыщенной анимационной программой, как для детей, так и для взрослых.

А также для всех желающих пройдут лекции и мастер-классы по истории и созданию мультипликации в разных техниках, а также профессиональные аниматоры расскажут о способах монетизации своего творчества. Стоит указать, что мастер-классы по созданию мультфильмов адаптированы для детей и подростков, но и взрослым будет интересно. Все мероприятия фестиваля пройдут в разных залах кинотеатра «Совкино». Для участия в них нужно пройти регистрацию на сайте.

Для всех желающих пройдут лекции и мастер-классы по истории и созданию мультипликации в разных техниках

Для всех желающих пройдут лекции и мастер-классы по истории и созданию мультипликации в разных техниках

Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Кроме того, в фестивале активное участие принимает первая дальневосточная анимационная студия «Мечталет», которая была создана в Хабаровске всего три года назад, в 2018 году. За это короткое время студия подготовила команду профессиональных аниматоров, разработала свой мультсериал «Спина к спине», который уже сейчас адаптируют для Китая и в апреле там покажут первые серии историй про приключения школьных рюкзаков. На фестивале, сотрудники студии как раз расскажут, как это у них получилось.

Программа фестиваля началась с показа японского полнометражного мультфильма "Люпен III: фильм первый" режиссера Такаси Ямадзаки. Азиатская анимация будет продемонстрирована и во взрослой программе «Таксист». Также рейтингом «18+» отмечена программа «Последовательные параллели» от азиатских и европейских мастеров анимации. Но,в основном фестиваль рассчитан на детскую и семейную аудиторию. Зрителям покажут очень много как классических, так и современных российских мультфильмов.

Профессиональные аниматоры расскажут о способах монетизации своего творчества

Профессиональные аниматоры расскажут о способах монетизации своего творчества

Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Во время церемонии открытия, которая состоялась в зале «Гранд-иллюзион» кинотеатра «Совкино», студия «Мечталет» показала свою новую короткометражку. Мультфильм посвящен фантазии обычного мальчишки о светлом будущем Хабаровска. Также зрителям продемонстрировали одну из короткометражек со анимационной смены «Мульт-мастер», которая состоялась ранее в КДЦ «Созвездие».

- Я надеюсь, что эти два дня вы проведете с пользой. Узнаете, как создавать свои мультфильмы, научитесь новому и проведете все выходные в уютных залах кинотеатра «Совкино», - обратился со сцены к гостям мероприятия Дмитрий Шлепнев, генеральный директор Большого фестиваля мультфильмов.

Закроется «Большой фестиваль мультфильмов» показом восстановленной версии «Снежной королевы» 1957 года.

Закроется «Большой фестиваль мультфильмов» показом восстановленной версии «Снежной королевы» 1957 года.

Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Также во время пресс-конференции был затронут вопрос о возможности создания в Хабаровске анимационного технопарка, который будут курировать «Союзмультфильм» и другие студии. В этом центре с детского возраста будут готовить профессиональных кадров в сфере анимации. Индустрия сейчас в них остро нуждается. А ребята из Хабаровска, Владивостока и других городов ДФО смогут дать толчок к развитию креативных и интересных идей для новых оригинальных отечественных мультфильмов.

Закроется «Большой фестиваль мультфильмов» показом восстановленной версии «Снежной королевы» 1957 года.

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