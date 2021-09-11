Ожившие картинки: Большой фестиваль мультфильмов открылся в Хабаровске во второй раз Фото: Илья ФЕДУЛОВ

С 10 по 12 сентября в Хабаровске проходит второй «Международный анимационный «Большой фестиваль мультфильмов». В этом году красочное мероприятие приурочили к 85-летнему юбилею «Союзмультфильма». За два дня жители и гости города могут бесплатно познакомиться с насыщенной анимационной программой, как для детей, так и для взрослых.

А также для всех желающих пройдут лекции и мастер-классы по истории и созданию мультипликации в разных техниках, а также профессиональные аниматоры расскажут о способах монетизации своего творчества. Стоит указать, что мастер-классы по созданию мультфильмов адаптированы для детей и подростков, но и взрослым будет интересно. Все мероприятия фестиваля пройдут в разных залах кинотеатра «Совкино». Для участия в них нужно пройти регистрацию на сайте.

Для всех желающих пройдут лекции и мастер-классы по истории и созданию мультипликации в разных техниках Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Кроме того, в фестивале активное участие принимает первая дальневосточная анимационная студия «Мечталет», которая была создана в Хабаровске всего три года назад, в 2018 году. За это короткое время студия подготовила команду профессиональных аниматоров, разработала свой мультсериал «Спина к спине», который уже сейчас адаптируют для Китая и в апреле там покажут первые серии историй про приключения школьных рюкзаков. На фестивале, сотрудники студии как раз расскажут, как это у них получилось.

Программа фестиваля началась с показа японского полнометражного мультфильма "Люпен III: фильм первый" режиссера Такаси Ямадзаки. Азиатская анимация будет продемонстрирована и во взрослой программе «Таксист». Также рейтингом «18+» отмечена программа «Последовательные параллели» от азиатских и европейских мастеров анимации. Но,в основном фестиваль рассчитан на детскую и семейную аудиторию. Зрителям покажут очень много как классических, так и современных российских мультфильмов.

Профессиональные аниматоры расскажут о способах монетизации своего творчества Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Во время церемонии открытия, которая состоялась в зале «Гранд-иллюзион» кинотеатра «Совкино», студия «Мечталет» показала свою новую короткометражку. Мультфильм посвящен фантазии обычного мальчишки о светлом будущем Хабаровска. Также зрителям продемонстрировали одну из короткометражек со анимационной смены «Мульт-мастер», которая состоялась ранее в КДЦ «Созвездие».

- Я надеюсь, что эти два дня вы проведете с пользой. Узнаете, как создавать свои мультфильмы, научитесь новому и проведете все выходные в уютных залах кинотеатра «Совкино», - обратился со сцены к гостям мероприятия Дмитрий Шлепнев, генеральный директор Большого фестиваля мультфильмов.

Закроется «Большой фестиваль мультфильмов» показом восстановленной версии «Снежной королевы» 1957 года. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Также во время пресс-конференции был затронут вопрос о возможности создания в Хабаровске анимационного технопарка, который будут курировать «Союзмультфильм» и другие студии. В этом центре с детского возраста будут готовить профессиональных кадров в сфере анимации. Индустрия сейчас в них остро нуждается. А ребята из Хабаровска, Владивостока и других городов ДФО смогут дать толчок к развитию креативных и интересных идей для новых оригинальных отечественных мультфильмов.

Закроется «Большой фестиваль мультфильмов» показом восстановленной версии «Снежной королевы» 1957 года.

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