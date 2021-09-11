«Молиться надо»: пассажиров автобуса в Хабаровске высадили из-за намаза. Фото: стоп-кадр видео
Пассажиров хабаровского автобуса маршрута №25 высадили на улицу, потому что водителю-мусульманину нужно было срочно помолиться. Одна из участниц произошедшего выложила видео в Сеть.
— Что происходит? Почему мы должны выходить? — спрашивает у кондуктора автор ролика.
— Нам молиться надо, — отвечает тот.
— Вам молиться надо. А нам что делать? — снова вопрошает хабаровчанка и выходит на улицу.
Произошло все около полудня по местном времени. В этот час мусульмане всегда молятся, согласно своим канонам. Ежедневный молитвенный цикл у последователей Аллаха состоит из пяти обязательных молитв: фаджр, зухр, аср, магриб и иша.
Десятки людей в недоумении остались стоять на тротуаре и ждать, когда происходящее закончится. Некоторые решили дождаться следующего автобуса. Возмущенные пассажиры надеются, что перевозчиков привлекут к ответственности за действия их работников.
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