Гиббон-долгожитель из Красноярска отпраздновал 40-летие Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Свой 40-летний юбилей отпраздновал белорукий гиббон по кличке Харви. По маркам животного мира он - настоящий долгожитель. Сородичи Харви в дикой природе редко живут дольше 25 лет. Особи, взращивающиеся в неволе — 34-35 лет, рассказал и в парке флоры и Фауны «Роев Ручей».

В парке считают, что до столь почтенного возраста Харви дожил благодаря своей активности: гиббон каждый день делает зарядку и поет песни.

Сородичи Харви в дикой природе редко живут дольше 25 лет. Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

— Белорукие гиббоны являются единственными животными, которые могут издавать мелодии чистых тонов, как человек. Такая необычная особенность у них с рождения, и специально пению они не учатся. У животных имеется специальный «музыкальный инструмент» - горловой мешок, который играет роль резонатора звука, благодаря чему утреннее пение гиббона легко можно расслышать на расстоянии в сотни метров от места исполнения. Пение этих музыкантов начинается рано утром, часов в 6, и может продолжаться пару часов, — рассказали в пресс-службе «Роева Ручья».

Там отметили, что у себя на родине, на юго-западе Китая, Малайского полуострова, Суматры и Мьянмы, гиббоны будят своим пением местных жителей подобно петухам в России.

В свой день рождения от сотрудников парка он получил специальную «гиббонью» пиццу из самых полезных для него продуктов. Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Белорукий гиббон приехал в «Роев ручей» 12 лет назад из Новосибирского зоопарка на «дожитие», уже тогда ему было 28 лет. Несмотря на возраст, Харви бодр, активен и полон оптимизма. В свой день рождения от сотрудников парка он получил специальную «гиббонью» пиццу из самых полезных для него продуктов.