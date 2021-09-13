Хватит работать на дядю: хабаровчан приглашают на бизнес-форум

В администрации Хабаровска закончился прием заявок на бизнес-форум Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск готовится к проведению молодежного бизнес-форума. В прошлом году онлайн-формат собрал намного больше участников, нежели очно. В 2021 пока не определились, как участники смогут общаться с экспертами - вживую или дистанционно. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Как сообщил заведующий сектором управления по делам молодежи администрации города Семен Панюшкин, подобные форумы очень важны, есть запрос у предпринимателей.

- В краевом центре существует ряд программ поддержки предпринимателей. В частности, налоговые каникулы, гранты. Мы не ставим задачу, чтобы каждый участник бизнес-форума после мероприятия открыл свое дело. Это в первую очередь обмен опытом. Нужно дать знания ведения бизнеса людям. Участие бесплатное, к мероприятию сможет присоединиться любой желающий, - сообщил гость эфира.

Семен Панюшкин, заведующий сектором управления по делам молодежи администрации города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Между тем, на Дальнем Востоке своя специфика развития бизнеса. Работает и патент, которым может воспользоваться начинающий коммерсант. Однако, как сообщил хабаровский предприниматель Руслан Ибрагимов, раньше он стоил девять тысяч рублей в год. Сумма была довольно подъемная для начинающего бизнесмена. Но с 1 апреля за него придется отдать уже 55 тысяч рублей.

- На мой взгляд, для Дальнего Востока не хватает специальных налоговых режимов. Я занимаюсь бизнесом уже 11 лет, для развития здесь много возможностей. Да, хромает логистика. У нас говорят, что маленькая плотность населения, много чего нет. Так это же, наоборот, плюс! Возьми, подсмотри на Западе, приедь, реализуй в городе, будь первопроходцем и сними все сливки, - сообщил Руслан.

Руслан Ибрагимов, предприниматель Фото: Сергей ПЯТКОВ