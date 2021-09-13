Стихия отступает: дачные теплоходы возвращаются на Амур в Хабаровске

Спустя месяц пассажирскую навигацию можно открывать снова Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровский край переживает приход четвертой за 2021 год волны паводка. Региональная столица встретила стихию не без потерь - «поплыла» одна из основных улиц города, затопило сотни дач на левом берегу. Из-за паводка прекратилась пассажирская навигация на Амуре.

С начала августа уровень воды в реке у Хабаровска повышался в среднем на десять сантиметров в сутки. Большая вода погребла нижний ярус набережной, пришла в несколько домов в низинах, затопила дачи на Большом Уссурийском, Кабельном и Дачном островах. Из-за паводка все левобережье оказалось отрезано от материка - остановки теплоходов скрылись в реке.

К середине августа уровень Амура достиг 533 сантиметров. Он стал критическим для пассажирской навигации, дачные теплоходы перестали ходить на острова. Некоторые огородники эвакуировались в город, самые бесстрашные решили остаться, чтобы уберечь имущество. При этом прогулочные речные трамвайчики продолжили возить туристов по Амуру.

- В Хабаровске два перевозчика, которые катают туристов по реке. Решение - прекращать перевозки или нет - лежит на них. Главное, чтобы было безопасное место для высадки и посадки пассажиров, - рассказали «КП» в управлении промышленности, транспорта, связи мэрии Хабаровска.

Как только гребень паводка миновал стены краевой столицы, уровень Амура стал падать. На 13 сентября вода в реке находится на отметке в 496 сантиметров. Напомним, что неблагоприятное явление на Амуре у Хабаровска - 450, опасное - 600 сантиметров. Уровень воды в реке упал ниже пяти метров, а это значит, что спустя месяц пассажирскую навигацию можно открывать снова.

- С 14 сентября перевозчик ЗАО «Амурские речные перевозки» возобновляет пассажирские перевозки по трем внутренним маршрутам. График работы остается прежним, - добавили в ведомстве.

Маршруты теплоходов следующие: «Речной вокзал - Телегино - Речная - Садовая-2 - Дубки»; «Речной вокзал - Садовая-1»; «Речной вокзал - поселок Уссурийский - 4 км - 5,5 км - 6 км - 7 км - 9 км - 10 км». Посадка с Речного вокзала (между первым и вторым причалом). Информацию по рейсам можно уточнить по телефону: 8-924-310-61-39.

Подтопленными остаются 59 населенных пунктов в семи районах Хабаровского края. Большая вода пришла в 20 жилых домов, пострадало 236 приусадебных, 1762 дачных, 440 земельных участков и 82 отрезка дорог. Гребень паводка прошел Комсомольск и стремится к выходу в лиман, где будет к 15 сентября.