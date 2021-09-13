Чтобы помнили: «Лес победы» высадили на хабаровской набережной Фото: Илья ФЕДУЛОВ

13 сентября на центральной набережной Хабаровска состоялась всероссийская акция «Лес Победы». Краевой центр участвует в этом мероприятии с 2018 года. В этом году в рамках проекта участники акции высадили 30 молодых саженцев дуба монгольского, сообщает «КП»-Хабаровск».

Саженцы Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Высадка состоялась напротив официального Дома приемов правительства края. Все деревья именные и посвящены героям-дальневосточникам, которые погибли на различных фронтах Великой Отечественной войны. Среди погибших ветеранов 25 являлись Героями Советского Союза. Именами многих советских воинов названы улицы Хабаровска и других городов региона. Это Георгий Бондарь, Евгений Дикопольцев, Дмитрий Калараш, Иван Павлович, Василий Шелест и многие другие выдающиеся личности того времени.

Болодурин Иван Петрович - Герой Советского Союза Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Мероприятие организовано при участии министерств культуры, природных ресурсов Хабаровского края, а также комитета лесного хозяйства региона, который и предоставил саженцы.

- Здесь будет аллея памяти в рамках проекта «Лес Победы». Суть проекта - увековечить память о погибших воинах-дальневосточниках, которые родились в Хабаровском крае и погибли во время Великой Отечественной войны. Землю под саженцы для акции каждый год стараемся выбрать в черте города, желательно, чтобы это были популярные места у хабаровчан. Их не так-то и много. В основном это парковые зоны, где можно высадить деревья. Также за саженцами нужно ухаживать, поэтому и доступ тоже должен быть. Это все сделано для горожан и гостей Хабаровска. Чтобы им было удобно и отдыхать, и посещать такие достопримечательности, благодаря которым жители будут помнить о великом подвиге наших дедов и прадедов. Дирекция парка подбирает саженцы так, чтобы растения были разнообразными. В прошлом году высаживали ясень, в этом дуб. В следующем году, может, будут хвойные. В высадке деревьев участвуют органы исполнительной власти, комитет ветеранов Хабаровска, комитет лесного хозяйства правительства Хабаровского края, министерство культуры. Также в акции участвует Законодательная дума и министерство природных ресурсов края. А вообще в акции может принять участие любой желающий. У нас есть обученные специалисты, которые подскажут, как правильно высадить эти деревья, чтобы они потом не погибли, прижились и выросли. И через много лет эти дубы станут «живыми памятниками» истории. Сюда смогут прийти не только жители и гости города, но и родственники, которые не знали о месте захоронения своих предков. Дубы были выбраны тоже не случайно. Ведь они имеют обширную корневую систему, которая укрепит склон этого участка. Также нам важно сохранить историческую память и патриотизм для молодежи. Это наша основная задача, - рассказал Вадим Сабуров, председатель комитета лесного хозяйства правительства Хабаровского края.

Вадим Сабуров, председатель комитета лесного хозяйства правительства Хабаровского края Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Также в акции приняли участие представители краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Свое молодое деревце посадила и Светлана Кондратьева, председатель Хабаровской краевой организации ветеранов войны и труда. Женщину назначили организатором акции в Хабаровске.

- Перед нами поставили задачу - срочно найти участников войны, которые погибли на полях сражений Великой Отечественной. Нужно было 30 человек. Вы сами понимаете, это люди не простые должны были быть, а Герои Советского Союза. И нужно было не просто фамилию назвать. От нас требовали информацию о том, где родился, в какое время, где воевал, когда награду получил, когда погиб. Для этого изучили шесть томов Книги памяти. Шестой том даже в двух книгах. Мы все это пересмотрели, но нужных имен не нашли. И давай дальше искать. А времени оставалось всего ничего - за три дня надо было этих 30 человек найти. В конечном итоге у нас все получилось. Изначально «Лес Победы» планировалось посадить 11 сентября. Но хорошо, что перенесли на два дня. Поэтому в сроки мы уложились. И вот сегодня мы пришли и коллективно посадили. Я думаю, что когда эти дубки разрастутся, то, может быть, здесь и встречи будут назначать, и лавочки какие-нибудь появятся. То есть мы надеемся, что все здесь будет хорошо! Даже сегодня, несмотря на все обстоятельства, столько людей пришло. Это же здорово, - поделилась впечатлениями Светлана Кондратьева.

Светлана Кондратьева, председатель Хабаровской краевой организации ветеранов войны и труда Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Глобальная цель проекта - высадить 27 миллионов деревьев по всей стране, по одному саженцу в честь каждого погибшего героя Великой Отечественной войны. На данный момент по всей России высажено уже около 20 миллионов деревьев. Акция преследует идеологические задачи. Это пробуждение патриотизма и ответственности, преемственность поколений, увековечивание исторической памяти, организация историко-разыскной работы, возрождение добровольчества, объединение граждан ради общей цели - озеленения и улучшения экологической обстановки.

Полив Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Стоит отметить, что с сентября 2014 года по настоящее время уже высажено более 20 миллионов саженцев, а общее количество участников проекта - более 15 миллионов человек. Среди них известные политики, Герои России и СССР, ветераны, олимпийские чемпионы. Сама акция является международной и ежегодной. На сегодняшний день к ней присоединилось 67 стран. В их числе, например, Польша и Чехословакия.