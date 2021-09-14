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Общество14 сентября 2021 2:00

«Это не просто диалог, а эффективный способ решения многих проблем» - Михаил Дегтярев

Врио губернатора рассказал слушателям радио «Комсомольская правда», что он успел сделать за истекшие семь дней
Максим МОЛОТОВ
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Врио губернатора рассказал слушателям радио «Комсомольская правда», что он успел сделать за истекшие семь дней.

Врио губернатора рассказал слушателям радио «Комсомольская правда», что он успел сделать за истекшие семь дней.

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Приветствую слушателей радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем делиться самыми важными для нашего края новостями прошедшей недели.

Итак, в Хабаровске будет построена самая большая школа в городе. Она рассчитана на 1100 мест. Перед началом строительства мы вместе с первоклассниками микрорайона «Строитель» заложили памятную капсулу в ее основание. Школа поможет решить проблему переполненности классов в микрорайоне. Объект сдадим до конца 2023 года.

Продолжаем работу по оснащению учреждений здравоохранения и образования транспортными средствами. На прошлой неделе мы передали в поликлиники, больницы и школы Хабаровска и районов региона партию автобусов и автомобилей. Техника адаптирована для работы в сложных климатических условиях. Школьные автобусы укомплектованы дополнительной ступенью для детей младшего школьного возраста.

Хорошая новость пришла из Правительства России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении моратория об оснащении системой «ЭРА-ГЛОНАСС» праворульных подержанных машин. Об этом я попросил его во время личной встречи в Комсомольске-на-Амуре.

Держу на контроле вопрос обеспечения детей-сирот жильем. Законопроект о снижении возраста на получение сертификатов для этой социально уязвимой категорий граждан уже внесен мной в Законодательную думу Хабаровского края. Поправки в закон уже поддержаны депутатами профильного комитета. Возраст сирот будет снижен до 23 лет, обязательный трудовой стаж также уменьшен. Если мы проведем этот законопроект в региональном парламенте, то воспользоваться жилищным сертификатом сможет большее число граждан.

В этом году в Хабаровске обострилась дорожная ситуация. Как вы поняли, я говорю о провале на улице Павла Морозова. Там уже появилась новая дорога - объезд, используется территория возле дома №113. Особое спасибо местным жителям - они перестали ставить автомобили на парковке возле дома, поэтому проезжать в южную часть города стало значительно легче.

Также уделено внимание перекрестку улиц Шелеста - Большая - Воронежская. Он является одним из самых проблемных в городе из-за плотного трафика. Там постоянно возникают заторы. На улучшение дорожной обстановки мы заранее выделили 17 миллионов рублей, они направлены на реконструкцию участка. Там, в том числе, нанесли новую разметку, поменяли светофоры, модернизировали систему видеонаблюдения.

На прошлой неделе я побывал в Комсомольске-на-Амуре. Пообщался с местными жителями. Многие спросили меня о судьбе Дома культуры судостроителей. После пожара в 2013 году его пытались восстанавливать. Но из-за ошибок в документации проекта реконструкцию заморозили. Однако мы предприняли шаги разморозки объекта. Мы выделили 55 миллионов рублей. Плюс получили одобрение на федеральное софинансирование.

По поводу прямой линии. Прямая линия с жителями края - этот формат общения с людьми очень важен для меня. Он позволяет лучше узнать, какие вопросы волнуют людей в первую очередь. Это не просто диалог, а эффективный способ решения многих проблем. Все звонившие на прямую линию получат ответ. Практику проведения прямых эфиров мы продолжим.

Вам, уважаемые жители края, как всегда, желаю здоровья. Берегите себя и своих близких.

Всегда ваш, Михаил Дегтярев.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ