«Это не просто диалог, а эффективный способ решения многих проблем» - Михаил Дегтярев

Врио губернатора рассказал слушателям радио «Комсомольская правда», что он успел сделать за истекшие семь дней. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Приветствую слушателей радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем делиться самыми важными для нашего края новостями прошедшей недели.

Итак, в Хабаровске будет построена самая большая школа в городе. Она рассчитана на 1100 мест. Перед началом строительства мы вместе с первоклассниками микрорайона «Строитель» заложили памятную капсулу в ее основание. Школа поможет решить проблему переполненности классов в микрорайоне. Объект сдадим до конца 2023 года.

Продолжаем работу по оснащению учреждений здравоохранения и образования транспортными средствами. На прошлой неделе мы передали в поликлиники, больницы и школы Хабаровска и районов региона партию автобусов и автомобилей. Техника адаптирована для работы в сложных климатических условиях. Школьные автобусы укомплектованы дополнительной ступенью для детей младшего школьного возраста.

Хорошая новость пришла из Правительства России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении моратория об оснащении системой «ЭРА-ГЛОНАСС» праворульных подержанных машин. Об этом я попросил его во время личной встречи в Комсомольске-на-Амуре.

Держу на контроле вопрос обеспечения детей-сирот жильем. Законопроект о снижении возраста на получение сертификатов для этой социально уязвимой категорий граждан уже внесен мной в Законодательную думу Хабаровского края. Поправки в закон уже поддержаны депутатами профильного комитета. Возраст сирот будет снижен до 23 лет, обязательный трудовой стаж также уменьшен. Если мы проведем этот законопроект в региональном парламенте, то воспользоваться жилищным сертификатом сможет большее число граждан.

В этом году в Хабаровске обострилась дорожная ситуация. Как вы поняли, я говорю о провале на улице Павла Морозова. Там уже появилась новая дорога - объезд, используется территория возле дома №113. Особое спасибо местным жителям - они перестали ставить автомобили на парковке возле дома, поэтому проезжать в южную часть города стало значительно легче.

Также уделено внимание перекрестку улиц Шелеста - Большая - Воронежская. Он является одним из самых проблемных в городе из-за плотного трафика. Там постоянно возникают заторы. На улучшение дорожной обстановки мы заранее выделили 17 миллионов рублей, они направлены на реконструкцию участка. Там, в том числе, нанесли новую разметку, поменяли светофоры, модернизировали систему видеонаблюдения.

На прошлой неделе я побывал в Комсомольске-на-Амуре. Пообщался с местными жителями. Многие спросили меня о судьбе Дома культуры судостроителей. После пожара в 2013 году его пытались восстанавливать. Но из-за ошибок в документации проекта реконструкцию заморозили. Однако мы предприняли шаги разморозки объекта. Мы выделили 55 миллионов рублей. Плюс получили одобрение на федеральное софинансирование.

По поводу прямой линии. Прямая линия с жителями края - этот формат общения с людьми очень важен для меня. Он позволяет лучше узнать, какие вопросы волнуют людей в первую очередь. Это не просто диалог, а эффективный способ решения многих проблем. Все звонившие на прямую линию получат ответ. Практику проведения прямых эфиров мы продолжим.

Вам, уважаемые жители края, как всегда, желаю здоровья. Берегите себя и своих близких.

Всегда ваш, Михаил Дегтярев.