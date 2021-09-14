Единственный путь развития сельского хозяйства в Хабаровском крае – это его поддержка Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край является одним из самых неблагоприятных регионов страны для занятия сельским хозяйством - сказывается климат, запустение мелиоративной системы, слабо развитая инфраструктура сельских территорий. Тем не менее именно на развитие этой сферы экономики последний год руководство края делает серьезный упор.

«ЧТО С СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ ПРОИСХОДИТ?»

Этот вопрос во время июньской рабочей встречи Михаилу Дегтяреву задал Владимир Путин. Президент указал на то, что на протяжении нескольких лет в Хабаровском крае сохраняется тенденция сокращения сельхозпроизводства. Действительно, если в советское время регион полностью обеспечивал себя своими продуктами, то сегодня обеспеченность продовольствием составляет менее 20%, хуже всего дела обстоят с мясом - 9,5% и молоком - всего 8,5%. Недостающая продукция закупается либо в других регионах, либо приобретается за границей.

В октябре прошлого года с целью стимулирования аграриев к увеличению объема производства молока правительство региона почти в два раза подняло ставку субсидии на поддержку местных сельхозпроизводителей - с 6,5 до 12 рублей за килограмм. После этого количество заявителей на предоставление господдержки увеличилось в 1,5 раза.

- Это архиважная субсидия, которая позволит производителям натурального молока конкурировать с теми, кто работает на сухом молоке. Самая главная проблема сейчас заключается в том, что система «Меркурий», которая должна была следить за движением молочной продукции от производителя до конечного потребителя, должна была «отпочковать» на прилавках натуральную молочную продукцию от ненатуральной, до сих пор не отработана. Позиция нашей компании - только натуральное молоко, но мы со своей ценой не входим в рынок. Сложно конкурировать, когда переработчики отказываются брать молоко, потому что оно дороже сухого белорусского или китайского, которое покупается по 36 рублей за литр. Поэтому даже эти 12 рублей позволят повысить рентабельность и конкурентоспособность молочников, - отметил Олег Борисов, председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего снабженческо-сбытового животноводческого кооператива «Благодатное».

В прошлом году на развитие животноводческих ферм молочного направления из краевого бюджета было направлено 88,2 миллиона рублей. Благодаря грантовой поддержке, выданной главам крестьянских фермерских хозяйств, в регионе построены две новые животноводческие фермы, еще три будут введены в эксплуатацию в 2021 году.

На протяжении двух лет в крае продолжается масштабная техническая модернизация агропрома. В 2021 минсельхоз предоставил субсидии одиннадцати сельскохозяйственным товаропроизводителям края на приобретение 50 единиц новой высокопроизводительной сельскохозяйственной техники и оборудования. Объем финансирования на данную поддержку из краевого бюджета составил 40,6 миллиона рублей. Годом ранее было закуплено 34 единицы техники, а объем выплат составил более 50 миллионов рублей.

Единственный путь развития сельского хозяйства в Хабаровском крае – это его поддержка Фото: Правительство Хабаровского края

ДОСТУПНАЯ РЫБА И БЕСПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Особое внимание руководство Хабаровского края уделяет «рыбным» вопросам, от организации любительского и промышленного лова, до обеспечения населения доступной рыбой. С 2020 года объем поставок замороженной и охлажденной рыбной продукции на внутренний рынок региона был увеличен. Только в прошлом году рыбохозяйственными предприятиями было реализовано или передано безвозмездно хабаровчанам 510 тонн лососевых и 5 750 банок консервированной продукции, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

В 2021 году реализация проекта «Доступная рыба» продолжилась, при этом отпускные цены рыбодобывающих предприятий и цены реализации в торговых сетях остались на уровне 2020 года. Улов путины-2021 - горбуша, кета, голец, камбала - начал заполнять морозильные лари магазинов и прилавки ярмарок выходного дня уже в конце июля. Цена в магазинах, участвующих в социальной акции, на минтай составила не более 60 рублей за килограмм, горбуши - не более 135 рублей, кеты - не более 150 рублей.

На прошедшем в Хабаровске межрегиональном форуме «Амур - река жизни» Михаил Дегтярев заявил о том, что поставка продукции в торговые сети по программе «Доступная рыба» должна осуществляться круглогодично. Перед минсельхозом поставлена задача в ближайшее время запустить в крае проект государственного морозильного хаба для хранения рыбы.

Врио губернатора также удалось отстоять перед Росрыболовством права общин КМНС и рыбаков-любителей. Теперь они смогут сделать необходимые запасы осенней кеты. Мест, где не запрещена любительская ловля, стало на 26 единиц больше. Так, например, дополнительный участок для любительского рыболовства был выделен населению Амурского муниципального района, не относящемуся к коренным малочисленным народам. Внесение изменений в единый перечень позволило рыбакам ловить тихоокеанских лососей по путевкам, приобретаемым у пользователя рыболовного участка.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРА ПОДЕШЕВЕЛИ, ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ - НЕ ПОДОРОЖАЮТ

Важным достижением регионального правительства стало решение о продолжении софинансирования из краевого бюджета расходных обязательств муниципальных образований края на возмещение транспортных расходов предпринимателям по доставке товаров в районы с ограниченными сроками завоза грузов - Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский.

В список субсидируемых товаров попали мука, крупы, сахар, сухое молоко, подсолнечное, соевое и кукурузное масла, макаронные изделия, детское питание, яблоки, картофель, морковь, свекла. На эти цели из краевого бюджета в прошлом году было выделено 19,3 миллиона рублей. В текущем году на доставку грузов в отдаленные районы предусмотрено 17,4 миллиона рублей. За счет возмещения расходов хозяйствующим субъектам на доставку грузов розничные цены на севере края удалось снизить на 20%.

Кроме этого власти края заключили соглашения с федеральными и региональными торговыми сетями об определении минимальной торговой надбавки на социально значимые товары, например, такие как растительное масло и сахарный песок.

В качестве заключения отметим, что наряду с высокой влажностью почвы, запустением мелиоративной системы и слаборазвитой инфраструктурой сельских территорий, одной из основных проблем, которая мешает активному развитию сельского хозяйства в Хабаровском крае, является отсутствие профессиональных кадров. В марте 2021 года правительство края заключило соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет». Главной целью подписанного документа является совместная деятельность, направленная на удовлетворение потребности агропромышленного комплекса Хабаровского края в квалифицированных кадрах и развитие системы подготовки и повышения квалификации специалистов.

Большую часть проблем отрасли было бы невозможно решить без активной позиции со стороны исполнительной власти Хабаровского края. Всесторонняя поддержка сельхозпроизводителей и модернизация агропромышленного комплекса, которая сегодня проводится в регионе, направлены на то, чтобы сделать продукцию, выпускаемую внутри региона, конкурентной по цене с товарами, завозимыми из соседних территорий и Китая, а также повысить уровень самообеспеченности региона продовольствием до 100%.