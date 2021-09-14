«Льет до первого этажа»: в Советской Гавани топит жилой дом Фото: Социальные сети

В городе Советская Гавань топит жилой дом. Жильцы пятиэтажки по адресу Чкалова, 32 утверждают: они не раз обращались за помощью к властям, но те разводят руками, ссылаясь на то, что некоторые собственники нерегулярно оплачивают ЖКХ.

С наступлением осени ситуация обострилась максимально. Первые проливные дожди стали причиной настоящего потопа. Все, что творится в подъезде, жильцы сняли на видео и выложили в сеть.

На кадрах ролика ручьем льется вода по лестнице, а подъезд освещается только светом из окон.

- Льет до первого этажа. Электричества нет. Те квартиры, которые находятся возле лестницы, проливает насквозь, - рассказывает о коммунальной беде женщина за кадром.

Выяснилось, что помочь людям действительно некому. Вопросами ремонта крыши занимается Фонд капитального ремонта. Управляющей компании, которая бы занялась сбором денег, нет. Никто не хочет брать под свою ответственность сложный объект. Жильцы оказались в замкнутом круге.

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием в администрацию Советской Гавани.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.