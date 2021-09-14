Алексей Давыдов: «Приют на 400 мест для бездомных животных построят в Краснофлотском районе»

Алексей Давыдов, главный специалист производственного отдела городского управления ЖКХ и ЭЖФ Фото: Сергей ПЯТКОВ

Проблему с бродячими животными пытаются решить не первый год. Однако жалобы от граждан не прекращаются. Так, за первое полугодие 2021 года в Хабаровске отловили свыше 600 собак и кошек. Как сообщил главный специалист производственного отдела городского управления ЖКХ и ЭЖФ Алексей Давыдов, если животное агрессивное, то оно находится на пожизненном содержании. Всего таких 22.

- В конце прошлого года была направлена информация врио губернатора Хабаровского края о создании приюта для безнадзорных собак. В итоге выделен земельный участок площадью 24 тысячи квадратных метров в Краснофлотском районе. Он находится достаточно далеко от жилых кварталов. Для подключения к инженерным сетям возможности есть. Предполагается, что приют будет рассчитан на 400 животных. Затраты на проектирование составят свыше двух миллионов рублей. Вопрос с дальнейшим финансированием также будет проработан в правительстве края, если деньги предусмотрят в бюджете 2022 года, то в следующем году приступят к работам, - рассказал гость эфира.