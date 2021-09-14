Приласкали и обрекли на смерть: на Колыме туристы прикормили птенца краснокнижного орлана Фото: Социальные сети

Накануне в Магаданской области произошел интересный случай. На побережье в Ольском районе во время пикника к колымчанам подлетел уникальный краснокнижный белоплечий орлан. Пташку покормили, обласкали, пофотографировали и ушли. Все бы ничего, в соцсети попало милое видео, все довольны. Но главный специалист Магаданского заповедника по белоплечим орланам резко высказалась в сторону такого поступка, заявив, что теперь орлан не жилец.

БУДЕШЬ КОЛБАСКУ?

История с орланом проникла в соцсети после прошедших выходных. Семья магаданцев с друзьями отдыхала на побережье в Ольском районе. В какой-то момент пикника колымчане заметили птицу, которая присела примерно в 60 метрах от их лагеря. Люди сразу же взяли птичку на руки и принялись наглаживать молодого орлана.

Приласкали и обрекли на смерть: на Колыме туристы прикормили птенца краснокнижного орлана Фото: Социальные сети

- Посмотри, какие лапы и когти. Если он схватит ими, то все, - комментирует на видео встречу с орланом магаданец.

- Какой красивый. А есть колбаса? Колбаски дайте, - добавляет участница пикника.

В итоге компания друзей смогла накормить орлана мясом и колбасой. Предложили птичке и сыр с хлебом, но от этого угощения орлан отказался. Как сообщили туристы, орлан и после небольшой трапезы не спешил отходить от компании, сидел неподалеку и наблюдал. На следующий день к месту пикника слетелись еще несколько птиц. Но эти особи оказались менее контактными и к людям не приблизились. Место встречи с орланом туристы держат в секрете, дабы избежать неприятных инцидентов и нападений со стороны браконьеров.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Увы, такое поведение туристов совсем не обрадовало специалистов. Например, Ирина Утехина, заместитель директора по науке ФГБУ «Государственный заповедник «Магаданский» опубликовала целую статью с подробным объяснением ситуации.

- На днях по социальным сетям прошел видеосюжет о том, как орлан прилетел и сел в руки к людям. Буря восторгов! А кто-нибудь подумал, с чего это вдруг дикая хищная птица прилетела к людям? А что с ней будет дальше? - обратилась к пользователям соцсетей специалист по белоплечим орланам.

Специалист уточнила, что орлан родился в этом году. Кроме того, кандидат биологических наук предположила, что этот птенец уже попадал в объективы камер еще в июле 2021 года. Тогда он попал в видеоблог на YouTube. Птенец жил на острове Недоразумения недалеко от Магадана. Там туристы, отдыхающие на базе Динара Мустафина, все лето прикармливали птенца. В итоге, когда в начале сентября за ним выехали специалисты заповедника, орлан уже покинул остров.

Чтобы люди без профильного образования смогли понять всю серьезность ситуации, Ирина Утехина объяснила, что белоплечие орланы подкармливают своих птенцов и после вылета из гнезда. Кроме того, в памяти детенышей закрепляется образ жизни родителей, братьев и сестер. А именно об этом птенце никто, кроме людей, не заботился.

- Из-за того, что птенец с раннего возраста был окружен только людьми, которые его кормили, он считает их своими родственниками и летит к ним выпрашивать еду. Этот птенец не способен выжить в природе самостоятельно, - заключила Ирина Утехина.

В нормальной ситуации семейство орланов на зиму мигрирует на остров Хоккайдо в Японии или Приморье. У этого малыша с зимовкой могут возникнуть серьезные проблемы. Без навыков самостоятельно добывать пищу птенец может погибнуть.

- Белоплечие орланы - птицы, охраняемые международным и российским законодательством. Они не случайно попали в Красную книгу - успех размножения у этих крупных хищников, питающихся рыбой, невысокий - пары размножаются не каждый год, и далеко не все птенцы доживают до вылета из гнезда, - объяснила специалист.

БЕДНЫЙ ВОЛОДЯ!

Пропавший в 2017 году орлан Володя. Фото: ФГБУ «Государственный заповедник «Магаданский».

Подобная ситуация уже происходила с орланом Володей. В 2017 году в поселке Палатка нашли молодого птенца. Он оказался полностью здоров, и его выпустили в заповедник, надев ему на лапу кольцо с номером 6С. Некоторое время птенец скитался по поселкам, где его прикармливали люди. Но уже после ноября 2017 года отследить Володю специалисты не смогли. Они предполагают, что орлан скончался от голода. Чтобы история Володи не повторилась, Ирина Утехина обратилась ко всем жителям Магаданской области.

- Этого птенца надо спасать! Большая просьба к тем, к кому он подлетит в поисках еды - поймайте его и передайте нам, чтобы мы могли передать птицу в зоопарк и сохранить ей жизнь, - сказала Ирина Утехина.

Напоминаем, что за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, предусмотрена уголовная ответственность.