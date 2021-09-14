«Хабаровск рассматривается как опорный центр Дальнего Востока» - Михаил Дегтярев

Главное при подготовке к юбилею – учесть предложения хабаровчан - Михаил Дегтярев. Фото: Правительство Хабаровского края

Состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке к 165-летию со дня основания Хабаровска. Дата сколь круглая, столь и непростая. Возможно, поэтому оргкомитет и возглавил врио губернатора края Михаил Дегтярев.

- Главное при подготовке к юбилею - учесть предложения хабаровчан, объединить усилия краевой и муниципальной власти, общественников, бизнесменов, науки. Президент страны свое предложение в план мероприятий в Хабаровске уже сделал: на ВЭФ-2021 Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу о проведении в юбилейном 2023 году Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills, - отметил глава региона.

Расположение в сердце наиболее освоенной части ДФО определяет ведущие позиции Хабаровска в развитии экономики региона. Хабаровск сегодня - это крупнейший транспортный, финансовый, научный, образовательный и культурный центр на востоке России.

Это еще и логистический центр - крупнейший на Дальнем Востоке. Все шесть видов транспорта представлены в регионе - авиационный, морской, речной, трубопроводный, железнодорожный и автомобильный. Географическое положение делает базовый аэропорт города самым удобным пунктом с точки зрения карты полетов. В сентябре положено начало строительства нового пассажирского терминала международных воздушных линий с пропускной способностью до миллиона пассажиров в год.

- Это прекрасно, что Михаил Владимирович согласился возглавить нашу рабочую группу. Врио губернатора обозначил, прежде всего, векторы развития нашего города. Они и просты, и сложны. Просты - потому что понятны жителям, сложны по исполнению. Руководитель региона сможет их решить. К тому же Михаил Дегтярев обозначил контур событий, которые ждут краевую столицу к ее юбилею. Все для людей. Это новые школы. Это новые социальные объекты, - комментирует Андрей Никонов, председатель совета отцов Хабаровска.

Глава региона объявил, что к знаковой дате в каждом районе Хабаровска необходимо создать общественные пространства для комфортного и познавательного досуга. К модернизации общественных пространств привлекаются инвесторы. Начало есть - площадь имени Блюхера. Среди новых общественных пространств Хабаровска ключевыми выступают Амурский и Уссурийский бульвары. Главой региона инициирована комплексная реконструкция бульваров - полная переделка подземных коммуникаций, масштабные работы по благоустройству, обновление зеленых насаждений. Особое внимание планируется уделить восстановлению природных территорий города. Имеются в виду питомники имени Лукашова и Шуранова.