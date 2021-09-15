Артем Соловейчик рассказал в Хабаровске о программе Новых людей по реформированию российского образования

Фото: партия «Новые люди»

Российское образование оказалось не готово к дистанционным формам обучения. Это подтвердила пандемия. На встрече со сторонниками партии «Новые люди» Артем Соловейчик объяснил - за комбинированными формами обучения будущее. Внешкольное образование, система семейных школ и другие механизмы набирают обороты во всем мире. Россия отстает, а вот в других странах доля такого обучения составляет почти 25%.

«Сейчас родители другие и у нас, и во всем мире. Им важно, что с ребенком происходит, пока он учится, какая его жизнь. Я сейчас хочу, чтобы в школе была атмосфера радости, счастья, безопасная, в которую бежал бы ребенок», - говорит Артем Соловейчик.

Нужно изменить систему ЕГЭ, считает федеральный эксперт. Необходимо менять суть экзамена, который пришел в Россию в конце 90-х. Но с тех пор ЕГЭ растерял все хорошие идеи.

«Я работал долго за рубежом, видел плюсы единого госэкзамена. Это было такое централизованное тестирование, телетестинг. Там была другая идея. Результаты тестирования принадлежат только самому ребенку», - рассказал Артем Соловейчик.

Чиновники от образования превратили ЕГЭ в систему главенствования “правильных” рейтингов и бюрократических отчетов. считает Соловейчик. Искажение сути тестирования стало причиной деления школ и учителей на плохих и хороших. Это ошибочная шкала оценок труда педагогов и развития школьников, считает представитель «Новых людей».

Самая острая проблема в образовании сегодня - кадры. В стране сейчас не хватает учителей и двух миллионов учебных мест.

«Мы сейчас в демографическом взрыве. Это комплексная история, которую надо решать. Когда я стал главным редактором издательского дома после ухода моего отца из жизни в 1996 году, в тот момент педагогов в стране было 1 млн 800 тысяч. Сейчас официально педагогических работников, не только учителей, – 1 миллион 200 тысяч, что на самом деле означает, что примерно 900 или миллион всего учителей. Остальных сократили за счет того, что все по полторы-две ставки берут, все перегружены. За 20 лет мы тотально изменили картину и привели систему к ее неуправляемости», - рассказывает Соловейчик. Он считает, что ЕГЭ сегодня нужно сделать добровольным. Школьники должны получить право на несколько попыток сдачи тестов в выпускной год. ЕГЭ должны проводить независимые организации, а результаты должны быть известны только ученикам, родителям и вузам, если выпускник решит получить высшее образование.

Школьное образование, по его мнению, превратилось в конвейер. Но зарплата учителям, несмотря на все громкие заявления, которые начались с майских указов Президента России в 2012 году, так и не выросла. Чтобы среднего для региона уровня зарплаты, педагогам приходится брать много дополнительной нагрузки. Педагоги берут полторы-две ставки. Только после этого их доходы становятся средними по Хабаровской области. Титанический труд приводит к профессиональному «выгоранию» учителей.

Фото: партия «Новые люди»

«В стране на сегодняшний день всего 5% учителей работает на одну ставку. 65% – на полторы ставки и 30% – на две ставки. По закону у учителя должна быть сокращенная рабочая неделя – 36 часов. В реальности учителя работают и 50, и 70 часов в неделю», - рассказал в Хабаровске Артем Соловейчик.

Новые люди в своей предвыборной программе предлагают установить всем учителям страны единый федеральный оклад в размере 75 тыс. рублей за одну педагогическую ставку. Принуждение к сверхурочной работе должно быть запрещено. Рособрнадзор должен быть упразднен.

«Позиция партии «Новые люди» в вопросах образования полностью совпадают с моей этом контексте совпали с моими. Есть ряд инициатив, которые в современной школе готовы внедрять немногие. В основном же новые методы образования никто не допускает. Это нужно менять и мы к этому готовы», - подвел итог встречи Артем Соловейчик.