Олег Басов: «Отопительный сезон в Хабаровске наступит своевременно»

Олег Басов, заместитель начальника управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровском крае проходит плановая подготовка к предстоящему отопительному сезону. О состоянии сетей и их готовности к заморозкам рассказал заместитель начальника управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации Хабаровска Олег Басов.

- Подготовка идет единым фронтом. Грубых отставаний и рисков невыполнения плана не предвидится, - рассказал Олег Николаевич. - В середине лета был не очень приятный сбой: на одном из участков тепловой магистральной сети организация, ответственная за проведение работ, сильно отставала от графика. Нами было принято решение разорвать с ними договорные отношения и наметить другого подрядчика. В остальном - все идет согласно установленному маршруту.

Как отметил замначальника управления энергообеспечения, процент бухгалтерского износа труб составляет 65%.

- Средний срок службы труб из стали составляет 20 лет. Подавляющее большинство сетей уже прошло этот порог, однако это не значит, что они находятся в аварийном состоянии, - заявил гость эфира. - Дважды в год мы проводим регламентные гидравлические испытания. В результате регулярной диагностики, конечно, выявляются мелкие недочеты, но все они оперативно устраняются.