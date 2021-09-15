Нелли Лазерко: «Хабаровчан, перенесших COVID-19, приглашают на углубленную диспансеризацию»

Нелли Лазерко, директор Хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. Человек выздоравливает, а потом гражданам, как правило, начинают давать о себе знать хронические заболевания. И чтобы их предотвратить, вовремя диагностировать и начать лечение, к общей диспансеризации Правительством России летом этого года был добавлен ряд исследований. Люди, переболевшие ковидом, теперь могут пройти углубленное обследование. Но не раньше чем через 60 дней после заболевания. Как сообщила в прямом эфире радио «Комсомольская правда» директор Хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Нелли Лазерко, у нас в стране есть ковидный регистр, это список лиц, которые перенесли инфекцию.

- Больницы, поликлиники из переболевших людей, которые прикреплены к медицинским учреждениям, формируют списки. Все они подгружаются в федеральную программу ГИС ОМС. А дальше страховые компании и Фонд обязательного медицинского страхования делает выгрузки конкретных людей, которые могут прийти в поликлинику на углубленную диспансеризацию. Приглашения люди получают посредством смс, на WhatsApp, Viber, направляют письма по адресам. Также следует актуализировать личные данные, чтобы специалисты могли связаться с человеком. Для этого нужно посетить офис «СОГАЗ-Мед», - сообщила гостья эфира.

Также пройти углубленную диспансеризацию жители могут по заявлению. Для этого нужно обратиться в поликлинику. И по истечении 60 дней медицинское учреждение должно предоставить обследование.

- Когда человек приходит на углубленную диспансеризацию, его обязательно осматривает терапевт, он заполняет анкету, ему измеряют сатурацию крови, проводят спирометрию, берут кровь. Если у пациента есть проблемы с одышкой, то проводится тест шестиминутной ходьбой. Ему предложат пройти 550 метров. Если он не сможет преодолеть такой путь, тогда врач направит его на УЗИ сердца, СКТ легких. Также определяют D-димер, но только у тех, кто перенес в тяжелой степени коронавирус. Если показатель будет в полтора-два раза больше нормы, тогда гражданина направят на УЗДГ сосудов нижних конечностей, чтобы проверить наличие тромбов, - говорит эксперт.