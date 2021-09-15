От комедии до драмы одна нота: Семен Стручачев и Артур Ваха схлестнулись на хабаровских подмостках Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Отрытый 19-й фестиваль театра и кино «Амурская осень» в самом разгаре. Все постановки проходят на сцене Хабаровского краевого музыкального театра. Программа спектаклей очень насыщенная, а состав актеров действительно «звездный». Многих из них хабаровчане видели в популярных российских фильмах и сериалах.

Вот и драма «Фальшивая нота» по пьесе французского драматурга Дидье Карона не обделена известным составом. Спектакль держится на игре всего двух актеров и это блистательный дуэт.

От комедии до драмы одна нота: Семен Стручачев и Артур Ваха схлестнулись на хабаровских подмостках Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Первый актер, народный артист России Семен Стругачев, которого публика больше всего знает по роли веселого майора Левы Соловейчика из популярной серии фильмов «Особенности…». Кстати, родился Семен в поселке Смидович Еврейской автономной области. До переезда в Санкт-Петербург он жил и работал на Дальнем Востоке. Можно смело сказать, что известный артист наш соотечественник. Семен Стругачев частично еврей. Зная этот факт, его роль в спектакле обретает дополнительный слой, так как он сыграл в постановке чудаковатого и назойливого «поклонника» Динкеля, который по происхождению является евреем. И это центральная часть развития драматургии в сюжете спектакля.

Второй исполнитель, заслуженный артист России Артур Ваха, актер театра и кино, а также дубляжа. Артур озвучивал персонажей сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». В спектакле он играет всемирно известного дирижера, маэстро Миллера.

От комедии до драмы одна нота: Семен Стручачев и Артур Ваха схлестнулись на хабаровских подмостках Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Все действие «Фальшивой ноты» происходит в одной локации – на сцене Женевской филармонии. Получается театр в театре. Перед зрителем разыгрывается камерная по месту действия, но масштабная по временному отрезку история. Поначалу это комедия, которая на протяжении развития сюжета мастерски перевоплощается в драму и даже трагедию.

Итак, маэстро Миллер (Артур Ваха) только что отыграл очередной концерт. Но в этот раз он недоволен своим оркестром. Миллер раздражен и устал, хочет поскорее вернуться домой к жене и детям. И как раз в этот не самый подходящий момент в гримерку к композитору врывается странноватый тип, который представляется Динкелем (Семен Стругачев). Эта встреча изменит жизнь каждого. Словесный поединок двух разных личностей будут держать в напряжении до непредсказуемой и ошеломляющей развязки.

Динкель ведет себя как восторженный и очень назойливый поклонник. Он беспрерывно говорит, выпрашивает у Миллера автограф, просит попозировать маэстро для фото и сыплет бесконечными комплиментами и приторными любезностями. Его «Пожжалуйста!» и «Спасибо большое!» быстро становятся фирменными фразами героя, которые первую половину спектакля воплощают всю суть раздражающей и комичной натуры Динкеля. Но это лишь половина характера и она является мнимой и тщательно продуманной. Истинная глубина образа Динкеля раскрывается только ближе к концу полуторачасовой актерской дуэли. Стругачев быстро перетягивает на себя большую часть зрительского внимания, так как его персонаж скрывает за собой тайну, двойное дно. То же самое относится и к герою Артура Вахи. Однако Миллер не такой яркий и поначалу кажется нормальным, обычным человеком.

От комедии до драмы одна нота: Семен Стручачев и Артур Ваха схлестнулись на хабаровских подмостках Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Зритель до самого финала прикован взглядом к сцене не только благодаря отличной игре актеров, но и эмоциональным горкам качественной драматургии. Спектакль сочетает комедию положений, драму, а также щепотку детектива и пронзительную трагедию. Отношение публики к героям на сцене будет диаметрально меняться.

В начале истории симпатии зрителя на стороне адекватного и возмущенного Миллера, который, как и он, ничего не понимает и хочет разобраться в ситуации. Динкель же наоборот, только раздражает своей навязчивостью, вызывает стыд и смешит своими нелепыми и эпатажными выходками. Но постепенно персонажи на сцене раскрываются с истинной стороны, и вот уже Динкелю сопереживаешь, а Миллер становится очень неоднозначным, неприятным и слабым героем, который мечется между своим безупречным настоящим и темным позабытым прошлым. Как раз с грузом тяжкого греха из прошлого и пришел к композитору Динкель. Он искал Миллера всю свою жизнь, чтобы напомнить о той самой «Фальшивой ноте».

СПРАВКА КП

Пьеса «Фальшивая нота» была написана в 2017 году, премьера состоялась на театральном фестивале в Авиньоне. В России ее уже ставило несколько разных театров. Впервые ее представили на сцене московского «Театра имени Евгения Вахтангова» в 2018 году. Главные роли исполнили Геннадий Хазанов и Алексей Гуськов. А в рамках «Амурской осени» представлена версия санкт-петербургского «Театра имени Ленсовета».