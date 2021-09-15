Опасения подтвердились: школьники активно болеют ковидом в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Хабаровский край занимает лидирующие позиции по заболеваемости ковидом. Число инфицированных практически не уменьшается, а темпы вакцинации упали до минимума. Стали чаще болеть и преподаватели учебных заведений. Но это, как отметили эксперты, результат отказа от вакцинации среди работников образования.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Заседание оперативного штаба в Хабаровском крае прошло в негативной атмосфере. Чиновники и специалисты сферы здравоохранения явно недовольны тем положением вещей, которое сейчас сложилось в регионе.

- Посмотрел сводку. Мы на «почетном» девятом месте по распространенности коронавирусной инфекции. На 13 сентября в крае 79 тысяч случаев заболевания ковидом. Темп роста – 0,4%. Это выше, чем в среднем по России. Всего на лечении сейчас 5427 человек, из них 4193 лечатся амбулаторно. Тяжелых пациентов у нас 22, - резюмировал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам.

За прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 2079 новых случаев заболевания ковидом. При этом неделей ранее число заболевших было равно 2199.

- У нас, к сожалению, стабильно высокий уровень заболеваемости. Ежесуточно у нас продолжает заболевать порядка 300 человек. На прошедшей неделе показатель заболеваемости составил 158 на 100 тысяч населения, а неделей ранее он был равен 164. Мизерное снижение, - заявила Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Среди взрослых людей уровень заболеваемости практически не изменился. По-прежнему много заболевших - 31% - среди работающего населения от 30 до 49 лет. Однако гораздо серьезнее ситуация обстоит в старшей возрастной категории. Здесь этот показатель равен 231 на 100 тысяч населения.

- Отмечается тенденция к увеличению количества инфицированных. Более высокий рост среди детей школьного возраста. Это то, о чем мы с вами предполагали, и чего пытались избежать. К сожалению, рост мы видим. По сравнению с первой неделей дети стали болеть чаще на 20%, а среди школьников – на 40%. Прошу обратить на эту ситуацию особое внимание. Усилить профилактические мероприятия среди школьников. Тем более, нам предстоят общественные мероприятия на избирательных участках, которые расположены в школах. Очень важно не допустить усиление роста заболеваемости, - добавила Татьяна Зайцева.

Кроме того, выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Хабаровский край превысил эпидпорог на 100%. Болеют все группы населения.

- Если среди взрослых прирост составляет 13%, то среди детей более 100%. В группе детей от 7 до 14 лет прирост составил 148%. Превышение практически в 8 раз. В абсолютном показателе это не большие цифры, но с такими темпами прироста мы можем достигнуть и высоких показателей, - отметила главный санитарный врач региона.

Выросла заболеваемость школьников в районах Хабаровского края. В связи с этим Роспотребнадзор подготовил ряд рекомендаций.

- Если в классе число заболевших превышает 20%, нужно самостоятельно приостанавливать работу в этих коллективах и отправлять их на карантин. Естественно, не забываем информировать соответствующие органы и структуры. Прошу держать ситуацию под жестким контролем. Кроме того, прошу работать с родителями, чтобы они не приводили больных детей с признаками ОРВИ, - сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю

Также в регионе циркулируют риновирусы, бокавирусы, реовирусы, аденовирусная инфекция и парагриппы.

- Начался рост заболеваемости среди преподавателей учебных учреждений, пока цифры небольшие, но тем не менее. Также рост отмечается среди работников сфер здравоохранения, транспорта, промышленных предприятий, общественного питания, торговли, - добавила Татьяна Зайцева.

ВАКЦИНАЦИЯ

Количество жителей региона, желающих сделать прививку от коронавируса, резко сократилось.

- По вакцинации темпы у нас очень низкие. На данный момент в регионе прививку от коронавируса сделали 332 286 человек. Надо сказать, что вакцинация в выходные дни практически остановилась. Например, за прошедшее воскресенье во всем крае вакцинировалось чуть более 100 человек. Это недопустимо низкие цифры. В сравнении с показателями по России – мы отстаем. Есть регионы, в которых очень высокий уровень вакцинации. А наш показатель ниже среднероссийского - 31,7%, - отметил Евгений Никонов.

Самые невысокие цифры по вакцинации отмечены среди преподавателей вузов.

До конца этой недели в мобильных пунктах региона начнется вакцинация от гриппа. В край поступило 324 360 доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Кварди». Поликлиники Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Солнечного и Комсомольского районов уже получили вакцину. Пока прививки от гриппа делают лишь в нескольких мобильных пунктах вакцинации. Планируется, что вскоре это станет возможным во всех мобильных пунктах.