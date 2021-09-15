«Мы защитим наши леса» - Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев приветствовал лесников на территории Восточного лесного хозяйства в рабочем поселке Корфовский. Фото: Максим МОЛОТОВ

У сотрудников лесоохраны Хабаровского края сегодня, 15 сентября, знаменательный день. Лесные хозяйства региона получили десятки единиц новой автотехники. Врио губернатора края Михаил Дегтярев приветствовал лесников на территории Восточного лесного хозяйства в рабочем поселке Корфовский. Он также вручил ключи от машин директорам леспромхозов.

Парк машин представляет собой внушительное зрелище. Фото: Максим МОЛОТОВ

В Корфовский Михаил Дегтярев приехал в приподнятом и даже веселом настроении. Это он объяснил великолепной осенней погодой и замечательным поводом, по которому он совершил эту недальнюю поездку.

- Я рад и горд за такое событие. В преддверии Дня работников леса - а отмечается он в этом году 19 сентября - мы передаем крупную партию специальной лесопожарной техники. Все машины новые, приобретены в рамках нацпроекта «Экология» при прямом участии краевого руководства. Этот год научил нас многому. Посмотрите, что творится в Якутии. Пожары катастрофические. Кстати, наши спасатели первыми по-соседски пришли на помощь сгорающей республике. От себя лично и от руководства Якутии говорю вам спасибо за ваш труд. Новая техника придет в лесные хозяйства, а значит, наш регион будет лучше защищен от лесных пожаров. Это первая партия машин. До конца года передадим еще 12 тягачей с полуприцепами, семь пожарных автоцистерн, два вездехода-амфибии, а также новое снаряжение для парашютно-десантной пожарной службы края. Мы защитим наши леса, - подчеркнул в приветственной речи Михаил Дегтярев.

Парк машин представляет собой внушительное зрелище - когда они собраны в одном месте. Здесь 32 автофургона на базе автомобиля ГАЗ «Соболь», 12 малых лесопатрульных комплексов на базе автомобиля УАЗ, два вахтовых автобуса повышенной проходимости «Садко» и два бульдозера производства Челябинского тракторного завода. Все машины укомплектованы полными спасательными наборами.

Все машины укомплектованы полными спасательными наборами. Фото: Максим МОЛОТОВ

Вот что рассказал руководитель краевого государственного специализированного автономного учреждения «Нанайское лесное хозяйство» Виктор Солонюк.

Машины на базах ГАЗа и УАЗа максимально приспособлены для дальневосточных условий. Фото: Максим МОЛОТОВ

- Скажу так - вот эти машины на базах ГАЗа и УАЗа максимально приспособлены для дальневосточных условий. Они надежны, великолепной проходимости, хорошо себя показали в предыдущие годы. Наши спасатели и работники лесоохраны их хвалят. Ну а такой подарок нашим лесникам накануне профессионального праздника - вообще без слов. Это ведь не только своевременно, это жизненно необходимо. Опыт соседних регионов показал, насколько острой может быть проблема лесных пожаров, - отметил Виктор Солонюк.

Техника пополнит автопарк Аванского, Уктурского, Советского, Нанайского, Восточного, Кербинского и Падалинского лесных хозяйств. Фото: Максим МОЛОТОВ

Техника пополнит автопарк Аванского, Уктурского, Советского, Нанайского, Восточного, Кербинского и Падалинского лесных хозяйств, а также Дальневосточной базы авиалесоохраны.

В этом году в рамках национального проекта «Экология» Хабаровскому краю выделено 278 миллионов рублей, в том числе: на закупку лесопожарной техники и оборудование - 236 миллионов рублей, на закупку лесохозяйственной техники и оборудования - 24,3 миллиона рублей, на увеличение площади лесовосстановления - 16,75 миллиона рублей.