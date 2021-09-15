Стороны обмениваются договорами Фото: Илья ФЕДУЛОВ

11 сентября отмечается всероссийский День трезвости. В хабаровской краевой психиатрической больнице в честь этого события состоялась встреча пациентов, которые лечатся от алкоголизма и наркомании, и персонала учреждения с представителями Русской православной церкви (РПЦ).

Клиника заключила договор о сотрудничестве с церковнослужителями. В договоре прописано о взаимодействии и взаимопомощи сторон.

Подписание соглашения о взаимном сотрудничестве Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Со стороны наших пациентов не так давно была попытка организовать православный реабилитационный центр. Эта инициатива пока что приостановлена по разным причинам. Но думаю, к этому вопросу мы еще вернемся. Мы как врачи видим, что у пациентов есть запрос на такой вид духовной помощи. В рамках лечения и реабилитации представители церкви нам очень важны и необходимы. Конечно, у нас разработан целый комплекс по работе с такими пациентами. Он включает и медикаментозное, стационарное, амбулаторное лечение. А также психотерапию, социальную поддержку наших сотрудников. Но без личного желания и участия самого пациента добиться позитивных результатов очень сложно. Как раз религия может помочь в особо тяжелых случаях, когда специалисты клиники не справляются, - рассказал Артем Насатюк, главврач краевой психиатрической больницы Хабаровска.

С божьей помощью: хабаровская больница заключила договор с РПЦ для борьбы с алкоголизмом Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Если человек решил бороться с алкоголизмом всерьез, у него есть выбор - вставать на временный учет на общих основаниях, либо пройти специфическое лечение анонимно, чтобы избежать социальных последствий. Сначала пациент проходит через нарколога, психотерапевта и других специалистов. А потом попадает в различные неформальные сообщества, где включается социальный фактор.

Расписание групп Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Средняя продолжительность одного курса лечения 28-30 дней. Но даже полное прохождение курса не дает никаких гарантий, что пациент не сорвется. Даже спустя 10-15 лет человек может вернуться к пагубной зависимости. Поэтому обычно лечение растягивается на несколько лет, а то и на всю жизнь. В этом деле необходим постоянный контроль.

Константин, бывший алкоголик, пока что держится. Он не пьет уже восемь лет благодаря комплексной программе «12 шагов». Она также включает в себя понятие «высшей силы», которую как раз для пациентов олицетворяет церковь.

Митрополит Артемий Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Я начал пить еще со школы, в целом мой стаж - 24 года. Сначала алкоголь был мне «другом». Он сопровождал меня везде: во время общения с друзьями и коллегами, помогал при знакомствах с девушками, выездах на природу и так далее. Но годам к 30 начались «первые звоночки», а к 40 у меня стали появляться проблемы в семье, и, конечно, со здоровьем. Я понял, что нужно что-то менять, но самостоятельно сил не хватало. Однажды я около храма увидел батюшку и решил с ним поговорить, чтобы тот помог мне. Он мне как раз и сообщил о программе и об этой больнице. И вот на протяжении уже восьми лет я не притрагиваюсь к бутылке. Жизнь заметно наладилась. Я посещаю занятия регулярно после работы. Они длятся чуть больше часа. У нас в группе обычно собирается по 15-20 человек. Это люди разного возраста, пола, профессий и интересов. Главное, что именно общение с единомышленниками сближает и помогает справиться с зависимостью. Только алкоголик может понять алкоголика. Кстати, общение - это 12-й шаг на пути к избавлению от этой болезни, - поделился своей историей Константин.

Церемония освящения больницы Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Наркологическую службу Хабаровской краевой психиатрической больницы имени И. Б. Галанта в 2021 году признали одной из лучших в России. Это было отмечено по результатам объезда сотрудников национального исследовательского института имени Сербского (г. Москва).