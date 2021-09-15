Иван Пиляев: «Дальневосточная ипотека должна стать доступнее»

Сейчас мы работаем над тем, чтобы «Дальневосточная ипотека» распространилась на вторичный рынок - Иван Пиляев.

Ни для кого не секрет, что недвижимость на Дальнем Востоке, в частности в Хабаровском крае - больная тема для многих. Приобрести собственную квартиру дальневосточники могут в основном лишь с помощью ипотечного кредитования. Но для молодых людей зачастую колоссальные ежемесячные взносы оказываются неподъемным грузом, и они вынуждены долгие годы арендовать жилье. В помощь молодежи была разработана программа «Дальневосточная ипотека». Но и она оказалась несовершенна. Во-первых, есть ограничения по возрасту. Во-вторых, по типу квартиры.

- Ко мне часто обращаются с проблемой обеспечения жильем молодых семей. Все мы понимаем, что после окончания вуза человек не имеет никакого капитала за плечами, и он вынужден брать потеку, чтобы обеспечить свою семью жильем. Существуют механизмы вроде «Дальневосточной ипотеки», но даже она нуждается в расширениях, - рассказал Иван Пиляев, депутат Государственной думы РФ, кандидат по округу №70 от партии ЛДПР на нынешних выборах в Государственную думу от Хабаровского края.

В рамках своей работы депутат предлагает расширить возрастные ограничения по программе до 44 лет. Как отметил Иван Пиляев, по данным ВОЗ именно до этого возраста принято считать людей молодыми.

- Если мы говорим о Хабаровском крае, то его территория огромная. Есть множество небольших городов, в которых существует проблема новостроек. Даже в Комсомольске-на-Амуре строительство нового жилья практически не ведется. Таким образом, молодые комсомольчане автоматически не могут воспользоваться «Дальневосточной ипотекой», - объяснил Иван Пиляев.

В основном, строительством новых жилых комплексов занимаются в Хабаровске, где цена за квадратный метр в среднем достигает 100 тысяч рублей. За эти же деньги хабаровчане могут приобрести жилье в пригороде Москвы или Санкт-Петербурга.

- Сейчас мы работаем над тем, чтобы «Дальневосточная ипотека» распространилась на вторичный рынок. Это очень важно для малых городов. Более того, этот вопрос сейчас находится в процессе решения. Я напомню, что еще весной у меня была встреча в Минвостокразвития, где поднималась данная проблема. Ведомство поддерживает концепцию инициативы. Мы договорились, что продолжим работать над программой одновременно с развитием строительного рынка в Хабаровском крае, - рассказал депутат Госдумы.

Пристальное внимание за строительной сферой необходимо для контроля цен на недвижимость. Именно после введения льготной ипотеки под 6% в регионе катастрофически выросла цена за квадратный метр жилья. Повторения такой ситуации не хотят как жители региона, так и политики.

- Люди должны ощутить эффект от программы «Дальневосточная ипотека». Пока существует ряд ограничений, сделать этого в полной мере жители края не могут, - добавил Иван Пиляев.

Кроме того, урегулирование ситуации с недвижимостью может решить проблему оттока населения с Дальнего Востока.