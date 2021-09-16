Поливают водой из ведер: в Магадане спасают застрявшего на мели детеныша косатки

Маленький кит-убийца находился в воде примерно на две трети Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магаданской области спасают косатку, которая села на мель в бухте Гертнера. Млекопитающее застряло примерно в 300 метрах от берега. Животное поливают водой.

Млекопитающее застряло примерно в 100 метрах от берега Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Севшую на мель четырехметровую косатку увидела из окна жительница Магадана примерно в 9:00 часов по местному времени. Малыша сопровождали более крупные сородичи, которые успели уйти в акваторию с отливом. Застрявший детеныш пытался своими силами вернуться в море. Он двигался в стороны, бил хвостом, но было уже слишком поздно - вода ушла.

Маленький кит-убийца находится в воде примерно на две трети, этого недостаточно для млекопитающего. На помощь животному пришли спасатели, волонтеры и местные жители. Почти три часа косатку поливают из ведер водой и пытаются вытолкнуть в море.

- Всего от Магаданского пожарно-спасательного гарнизона привлечено 27 человек и девять единиц техники, - сообщили «КП» в пресс-службе главка МЧС РФ по Магаданской области.

В столь затруднительном положении детеныш косатки оказался, вероятно, по неопытности. Скорее всего, киты-убийцы пришли в бухту поохотиться, и малыш не успел сориентироваться во время отлива. Косатка сможет уйти в море после прилива, который уже начался. Млекопитающее не ранено.