«Комсомольская правда - Хабаровск» объявляет фотоконкурс «Зоопапарацци»

«КП-Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Зоопапарацци».
Фото: Елена ТЕРЯЕВА
«КП» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Зоопапарацци». Все, что вам нужно для участия в конкурсе, это выбрать понравившуюся фотографию своего домашнего животного и загрузить ее на наш сайт. Это может быть оригинальная фотосессия с вашим питомцем, забавный случайный кадр или любая другая фотография, на которой изображен ваш любимец.
Конкурс проходит с 16 сентября по 8 октября 2021 года. За каждую фотографию можно проголосовать раз в сутки.
В заявке на размещение необходимо указать:
- имя участника
- город
- номер телефона*
Заявки, присланные без указания вышеперечисленных данных, к участию в конкурсе не допускаются.
*На сайте указан не будет.
Размещайте фото в специальной форме по ссылке, голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров.
Сеть ветеринарных клиник "Бонифаций".
Фото: Елена ТЕРЯЕВА
Сеть ветеринарных клиник «Бонифаций».
Груминг-салон "Мистер Пес".
Фото: Елена ТЕРЯЕВА
Груминг-салон «Мистер Пес»: стрижка собак и кошек, экспресс-линька, курсы груминга, гигиена полости рта животных.
Внимание! Денежный эквивалент призов не выдается, редакция призы не доставляет.