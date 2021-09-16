«Комсомольская правда - Хабаровск» объявляет фотоконкурс «Зоопапарацци»

«КП-Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Зоопапарацци». Фото: Елена ТЕРЯЕВА

«КП» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Зоопапарацци». Все, что вам нужно для участия в конкурсе, это выбрать понравившуюся фотографию своего домашнего животного и загрузить ее на наш сайт. Это может быть оригинальная фотосессия с вашим питомцем, забавный случайный кадр или любая другая фотография, на которой изображен ваш любимец.

Конкурс проходит с 16 сентября по 8 октября 2021 года. За каждую фотографию можно проголосовать раз в сутки.

В заявке на размещение необходимо указать:

- имя участника

- город

- номер телефона*

Заявки, присланные без указания вышеперечисленных данных, к участию в конкурсе не допускаются.

*На сайте указан не будет.

Размещайте фото в специальной форме по ссылке, голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров.

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Груминг-салон «Мистер Пес»: стрижка собак и кошек, экспресс-линька, курсы груминга, гигиена полости рта животных.

Внимание! Денежный эквивалент призов не выдается, редакция призы не доставляет.