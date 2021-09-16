Начались выборы 2021 в Хабаровском крае: за кого голосовать, как найти участок

Хабаровский край в центре внимания - в регионе проходят выборы 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабаровский край в центре внимания - в регионе проходят выборы 2021. Предстоящее голосование уникально: жители определяются не только с депутатами в Госдуму, но и досрочно избирают нового губернатора. Все, что нужно знать о выборах 2021 в Хабаровском крае - в материале «КП».

Голосование в регионе будет идти 17, 18 и 19 сентября. В дни выборов 2021 в Хабаровском крае откроются 807 избирательных участков. 774 из них стационарные, два - временных, остальные созданы на судах, которые в период голосования будут в рейсах. Все избирательные участки оборудованы видеокамерами. Голосовать можно будет с 8:00 до 20:00 часов три «выборных» дня.

ЧТО ЗА СРОЧНОСТЬ?

Основное внимание в регионе, по мнению специалистов, будет приковано к досрочной губернаторской кампании. Предыдущий раз главу региона выбирали в 2018 году. Срок полномочий губернатора - пять лет.

Необходимость избирать нового главу региона возникла после ареста прежнего руководителя края Сергея Фургала. В июле 2020 года на тот момент еще губернатора Хабаровского края задержали по пути на работу. Ему предъявили обвинения в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей и отправили в московское СИЗО «Лефортово». Владимир Путин снял Сергея Фургала с должности главы края по утрате доверия.

Президент РФ назначил временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края. Им стал тогда еще депутат Госдумы Михаил Дегтярев, который позже сдал свой мандат.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2021

О желании побороться за кресло главы региона изначально заявляли восемь человек. Однако до голосования на выборах губернатора Хабаровского края 2021 дошла лишь половина кандидатов.

Из гонки вышли Микаель Багдасарян («Зеленые»), главный коммунист региона Петр Перевезенцев (КПРФ), южно-сахалинский депутат Игорь Логвинов («Зеленая альтернатива») и журналист Владимир Чернышов («Новые люди»). Кто-то выбыл из кампании по собственному желанию, кто-то не смог пройти муниципальный фильтр» и собрать нужное количество подписей депутатов и избранных на прямых выборах глав администраций.

В итоговых бюллетенях будут значиться следующие кандидаты на пост губернатора Хабаровского края 2021:

- Михаил Дегтярев (ЛДПР).

Родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве. Получил несколько дипломов о высшем образовании, среди которых инженерное, юридическое, управленческое. С 2011 по 2020 год занимал пост депутата Госдумы VI и VII созывов. В 2020 году указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Женат, воспитывает четырех сыновей.

- Марина Ким («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»).

Родилась 11 августа 1983 в Ленинграде. Получила диплом специалиста по североамериканским исследованиям, прошла курсы телеведущих. Карьеру в СМИ начала в 2004 году. Работала ведущей на телеканалах «РБК», «Россия», «Первый канал». Снималась в кино, выступала режиссером и соавтором документальных фильмов. Воспитывает двух дочерей и сына.

- Бабек Мамедов («Родина»).

О кандидате сведений мало. Он - бизнесмен, является гендиректором трех зарегистрированных в Хабаровске ООО: «Небо» (строительство жилых и нежилых зданий), «Сфера» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания), «Шанс» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). В двух последних выступает учредителем.

- Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Сведений о кандидате почти нет. Известно, что он работает на посту председателя правления реготделения «Партии пенсионеров».

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ 2021

Всероссийская кампания по выборам в Госдуму 2021 пройдет параллельно губернаторской. В Хабаровском крае образовано два одномандатных избирательных округа: Хабаровский №69 и Комсомольский №70. Всего за депутатские кресла поборются 19 человек.

Попасть в число кандидатов на депутатский мандат пытался сын опального губернатора Сергея Фургала Антон Фургал. Он пошел на выборы самовыдвиженцем, собрал подписи, но часть из них не прошла проверку. Автографов у Антона Фургала оказалась меньше положенного, поэтому ему пришлось сойти с дистанции.

Итоговый список кандидатов на выборах в Госдуму 2021 по Хабаровскому одномандатному избирательному округу №69 выглядит так: Борис Гладких («Единая Россия»), Игорь Глухов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Валерий Корзунов («Новые люди»), Бабек Мамедов («Родина»), Сергей Матвеев («Российская партия свободы и справедливости»), Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Петр Перевезенцев (КПРФ), Владимир Титоренко («Коммунисты России»), Александр Федчишин (ЛДПР), Рюрик Фоминых («Яблоко»).

По Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в выборах в Госдуму 20201 будут участвовать: Наталья Евдокимова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Лариса Звиняцкая («Коммунисты России»), Евгений Ильин («Новые люди»), Андрей Калганов («Родина»), Владимир Ниженковский («Партия роста»), Иван Пиляев (ЛДПР), Антон Плюснин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Павел Симигин («Единая Россия»), Виктор Федореев («Яблоко»).

ВЫБИРАЕМ ПАРЛАМЕНТАРИЯ

В Хабаровском крае также пройдут довыборы в Законодательную думу региона по транспортному одномандатному округу №6. Напомним, что в 2021 году свои полномочия досрочно сложил народный избранник Петр Емельянов. Список кандидатов выглядит следующим образом:

Андрей Веретенников (ЛДПР), Светлана Изотова (КПРФ), Евгений Солоненко («Единая Россия»), Владимир Титоренко («Коммунисты России»), Виктор Шишкин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

КАК НАЙТИ СВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ВЫБОРАХ 2021?

Есть несколько способов понять, куда идти, чтобы проголосовать на выборах 2021 в Хабаровском крае. Первый - зайти на сайт ЦИК России и кликнуть на вкладку «Избиратели». Здесь необходимо выбрать «Цифровые сервисы ЦИК России». Далее придется согласиться с условиями сайта и выбрать «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума». Избирательный участок можно найти по адресу места жительства или его номеру.

В поиске своего избирательного участка также могут помочь «Госуслуги». Его адрес можно найти в личном кабинете в разделе «Мои выборы». Правда, это доступно для пользователей, чьи данные сопоставлены с информацией регистра избирателей , участников референдума ЦИК России.

Для жителей Хабаровска на сайте городской мэрии размещен полный список всех избирательных участков (делимся ссылкой). Он находится во вкладке «Администрация» - «Местное самоуправление». Затем необходимо зайти в раздел «Избирательная комиссия» и выбрать «Избирательные участки города Хабаровска». Кликаем на раздел «Описание избирательных участков городского округа «Город Хабаровск», скачиваем текстовый документ и по адресу регистрации ищем нужный избирательный участок на выборах 2021.

В избиркоме Хабаровского края работает «гоярчай линия», телефон: +7 (4212) 30-82-22.