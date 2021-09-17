Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин проголосовал в Хабаровске. Фото: стоп-кадр видео
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин принял участие в голосовании за кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Он отметил важность события и призвал жителей края прийти на участки и исполнить свой гражданский долг.
По его словам, главенствующая роль в законотворческом процессе принадлежит Государственной Думе РФ. Законы и иные нормативные документы являются единственным правовым критерием поведения граждан, способом и гарантом получения социальной помощи, обеспечения достойной жизни.
- Безусловно, выборы - это самое важное событие в этом году, это устойчивость нашего государства, это обязанность каждого реализовать свое активное избирательное право и выразить свое отношение к тем людям, которые, я уверен, будут изменять жизнь и хабаровчан, и в целом нашей страны к лучшему. Думаю, у нас совершенно безопасное голосование. Правоохранительные органы сделали все возможное, чтобы каждый человек имел право на свободное волеизъявление, - заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин.
Напомним, в Хабаровском крае парламентские выборы пройдут в течение трех дней вместе с избранием региональных и местных органов власти субъектов Российской Федерации.
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