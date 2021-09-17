Синоптики рассказали, какая погода будет в Хабаровском крае в дни выборов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Предстоящие выходные обещают быть насыщенными, ведь в России стартовала выборная кампания. В один из трех дней голосования из дома все же придется выйти, чтобы попасть на избирательный участок. Кроме того, никто не отменяет и сами выходные - время для отдыха на любимой даче, свежем воздухе или в уютной кровати. В любом случае погода в регионе в выходные, 18 и 19 сентября, порадует многих, но далеко не всех.

- После прошедших в крае дождей на выходных установится достаточно солнечная и теплая погода, по крайней мере, в южной половине региона. Дожди прекратятся в южной части Хабаровского края и продолжатся только на севере. К сожалению, жителям северных районов не очень повезло. Ночной температурный фон по краю останется на уровне 5-11 градусов тепла. Днем в выходные средняя температура будет от +17 до +22 градусов, - рассказала Юлия Зайцева, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В Хабаровске выходные пройдут достаточно стабильно. Небольшие колебания погоды ожидаются в субботу.

- В Хабаровске предстоящая суббота будет немного облачной. Может быть, где-то пройдет небольшой дождик, но при этом осадки будут иметь несущественный характер. А в воскресенье без осадков, - добавила ведущий синоптик.

В краевой столице в субботу ожидается теплая ночь - от +9 до +11 градусов. А вот в воскресенье станет прохладнее - от +5 до +7 градусов. Дневные температуры в оба дня будут колебаться от 16 до 18 градусов тепла.

Очередной циклон накроет регион в середине следующей недели. Вновь ожидаются дожди различной интенсивности.

- Но, опять-таки, циклон уйдет, и потом, скорее всего, мы опять будем жить без дождей, - добавила Юлия Зайцева.

Так как климатическое лето в регионе закончилось только 13 сентября, а резкого похолодания еще не было, яркого потепления или бабьего лета пока ждать не стоит.