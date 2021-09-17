Светлана Верещагина: «В этом году на проспекте 60-летия Октября расселят 10 аварийных домов»

Светлана Верещагина, начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

На сегодняшний день на территории города Хабаровска 390 домов уже признаны аварийными. Но работа межведомственной комиссии продолжается. Сейчас на рассмотрении еще порядка 300 жилых зданий, которые к концу 2021-2022 годов также получат статус «непригодные для проживания». Как сообщила в прямом эфире радио «Комсомольская правда» начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации города Хабаровска Светлана Верещагина, в крае действует адресная программа по расселению аварийного жилищного фонда. В нее вошли 86 домов, которые сегодня расселяют. Также сегодня совместно с правительством Хабаровского края рассматривается вопрос о расселении оставшегося 61 дома по проспекту 60-летия Октября.

- Мы планируем в этом году начать расселение первых десяти домов по проспекту 60-летия Октября. И в 2022 продолжить работу, на следующий год в план попадает 51 дом. Есть также поручение президента Российской Федерации Владимира Путина о создании новой программы по расселению аварийного жилищного фонда, куда войдут дома, признанные аварийными по состоянию на 1 января 2021 года. В соответствии с законодательством квартиры для переезда гражданам покупают в черте города Хабаровска. Но, как показала практика, для жителей, которые хотели бы остаться в той же локации, редко получается купить в том же районе квартиру. При этом сособственники могут дальше продать жилое помещение и приобрести в том районе, где хотят. С начала реализации программы закупили 138 квартир, - говорит гостья эфира.