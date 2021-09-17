В Хабаровске открылся хоспис

Двухэтажный центр паллиативной помощи разместился в тихом районе на улице Ильича, 2. Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора края Михаил Дегтярев неоднократно и на разных уровнях говорил о необходимости создания в Хабаровске специализированного учреждения для умирающих людей. Нечто подобное есть в Онкоцентре – отделение паллиативной медицины. Однако полноценного хосписа не было до недавнего времени. Почему-то сама эта идея натыкалась на упорное сопротивление предыдущих руководителей края. Врио губернатора уловил социальный запрос, как это только у него получается, и от слов перешел к делу. Он встретился с учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», руководителем проекта ОНФ «Регион заботы» Нютой Федермессер и ее коллегами.

- Хабаровский край – один из немногих регионов на Дальнем Востоке, где развивается паллиативная медицина. Она ежегодно необходима более чем 20 тысячам жителей края. Мы планируем и дальше развивать сеть таких отделений, обучать специалистов, волонтеров и родственников больных навыкам ухода, способам психологической поддержки. В этом нам помогают общественные и благотворительные организации, - отметил глава региона.

Благотворительный фонд «Вера» – первый и единственный в России фонд, занимающийся системной помощью хосписам и их пациентам. Целью проекта «Регион заботы» является содействие развитию паллиативной помощи на региональном уровне. Михаил Дегтярев поблагодарил известного общественного деятеля и ее коллег за визит в Хабаровский край и сообщил о готовности к сотрудничеству.

На самом деле Анна Федермессер вместе с соратниками находится в Хабаровском крае не первый день. Они изучали обстановку с паллиативной помощью в регионе. Они проверили 11 учреждений, где такую помощь оказывают в тех или иных формах. В частности побывали в Горинском и Эльбанском психоневрологических интернатов и Хабаровском детском психоневрологическом интернате. Нюта встречалась с представителями НКО и родительского сообщества. Отдельно она отметила открытие первого хосписа в Хабаровске, которое состоялось благодаря участию инвесторов и методической поддержке активистов Фонда «Вера» и проекта «Регион заботы».

- Когда я познакомилась с барышнями, которые здесь будут работать, то поняла, что все у вас получится. Неравнодушные, замечательные, с горящими глазами, готовые сочувствовать и сопереживать. А мы со своей стороны всячески готовы содействовать обучению. 15 коек – это, конечно, мало. Поэтому главной должна быть организация помощи на дому, - подчеркнула Нюта Федермессер.

Группа Федермессер выступила с предложением создать в регионе межведомственную рабочую группу, которая взяла бы на себя координацию работы по совершенствованию медико-социальной помощи нуждающимся в этом людям. Михаил Дегтярев выразил готовность поддержать такую инициативу.

Визит группы Федермессер в наш край, конечно, не случаен. Ведь буквально в минувшую среду в краевой столице хоспис был открыт. Обошлось без помпы, да она и не нужна. Только люди, действительно столкнувшиеся с этой бедой, могут оценить это событие. Двухэтажный центр паллиативной помощи разместился в тихом районе на улице Ильича, 2. Для ухода за больными в стационаре предусмотрено 8 палат, число коек – 15. Одна из палат рассчитана на совместное пребывание постояльцев с родственниками.

Федермессер сделала вывод, что стационар нового хосписа хотя и относительно небольшой, зато в нем созданы все возможности, чтобы родственники находились с тяжелобольными людьми рядом. Заявки на место в хосписе уже начали поступать от родственников, нуждающихся в таком уходе людей.

- Для нас открытие хосписа – позитивное событие по четырем причинам. Во-первых, он вообще появился, хотя сегодня факт попадания туда многих нуждающихся – мизерный. Во-вторых, при хосписе будут работать выездные бригады. Я заходила туда, видела три стола. Вы не поверите, но сейчас выездной паллиативной помощью в Хабаровске занимается всего один человек. В-третьих, будет проводиться обучение родственников. Люди должны уметь помогать безнадежным больным. И четвертое – хоспис был отремонтирован и оборудован с применением государственно-частного партнерства. Мне известно, что два бизнесмена выделили на это средства. Уже одно это говорит о том, что гражданское общество созрело для помощи слабейшим из слабых, - комментирует Ирина Суркова, руководитель Хабаровского регионального отделения ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй».

Всего по данным краевого минздрава, в паллиативной помощи в крае в настоящее время нуждается около полутора тысяч человек. До сих пор отдельные паллиативные палаты были открыты в нескольких больницах региона. Как отметили в краевом правительстве, на условиях государственно-частного партнерства в новом хосписе будет предусмотрено оказание безвозмездной помощи в рамках обязательного медицинского страхования.