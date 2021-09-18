«Я изучаю работу системы изнутри» - хабаровский волонтер центра наблюдений

«Я изучаю работу системы изнутри» - Никита Калапух, как будущий юрист, хочет узнать, как устроено голосование Фото: Максим МОЛОТОВ

Центр общественного наблюдения за выборами – новое здание на улице Павла Морозова в Хабаровске. Сюда в онлайн-режиме стекается информация со всех избирательных участков края. За ситуацией на УИКах следят десятки внимательных глаз. Здесь постоянно находятся наблюдатели, члены общественного совета, общественники и журналисты. Но главную работу выполняют волонтеры.

Немного о распорядке дня и рабочем быте волонтеров в Центре общественного наблюдения за выборами в Хабаровском крае. Молодых людей и девушек набрано несколько десятков из разных вузов и колледжей столицы региона. Среди опрошенных мной дюжины человек никто никогда на выборах не волонтерил, так что для них вся эта штабная «кухня» внове. В зале всегда находится куратор – волонтер со стажем.

- Распорядок дня у волонтеров такой. Они приходят в Центр раньше наблюдателей и сразу садятся за мониторы. Парни и девушки следят за всем, что происходит на всех 175 избирательных участках края. Больше двух часов за компьютером сидеть нельзя – устают глаза и снижается внимание. Отдыхают они в специальном помещении. Здесь же их кормят, - рассказал руководитель КГКУ «Аппарат Общественной палаты Хабаровского края» Михаил Свищев.

Чем же их потчуют?

Меню волонтера включает в себя завтрак: чай, кофе, булочки, пряники, печенье, круасаны. Для начала. Затем им подвозят бутерброды с колбасой и сыром. Этот ассортимент всегда стоит на столе, потому что отдохнуть и подкрепиться молодые люди приходят постоянно. На обед им дают осетинские пироги с разной начинкой. На ужин – пицца, тоже разная. Ничего, вроде бы, особенного, но молодежь довольна. Для нее это привычный рацион.

- Я учусь на юрфаке. Помимо личного интереса, есть и учебный – нам дают задания участвовать в любом качестве в какой-нибудь юридической деятельности. Выборы – как раз самое то. Работа волонтера требует прежде всего внимательности. Поэтому больше двух часов наблюдения нам не позволяют, - делится Анфиса Былинкина, волонтер.

"Работа волонтера требует прежде всего внимательности. Поэтому больше двух часов наблюдения нам не позволяют", - делится Анфиса Былинкина, волонтер. Фото: Максим МОЛОТОВ

Все они работают бесплатно. Но могут быть и преференции. Например, позже можно указывать в резюме, что работал в Центре наблюдения. Это считается очень полезно и престижно.

- Я тоже с юридического факультета. Получаю опыт, изучаю работу системы изнутри. Как к этому отнеслись семья и однокурсники? Родные даже похвалили, что участвую в общественной и политической жизни. А у ровесников, наверное, другие интересы, - считает Никита Калапух.

Хотя денег волонтерам не платят, некоторые из них (25 человек) – особо отличившиеся смогут поехать в Крым. В качестве награды.

Максим Талипв сумел выявить одно нарушение на выборах Фото: Максим МОЛОТОВ

- Интерес у меня чисто академический. Да и себя проверить не мешает. Например, я выявил одно – пусть и небольшое – нарушение выборного процесса: две пенсионерки закрылись от посторонних в избирательной кабинке и о чем-то там спорили. Так делать нельзя, выбор – это исключительное дело каждого гражданина и только его, - уверен Максим Талипов, тоже будущие юрист.

По признанию многих волонтеров, в политику никто из них идти не собирается. У этого поколения совершенно четкое представление о том, как нужно строить свою жизнь. Получить образование, хорошую работу, обустроить личный быт, обрести семью. А потом – можно и амбиции удовлетворять. Все правильно.

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