Второй Фестиваль театров Дальнего Востока открылся в Хабаровске Фото: Елена Кищик

Фестиваль театров Дальнего Востока – это большое событие не только для Хабаровска, но и для всей страны. В программу фестиваля вошли пятнадцать спектаклей театров из семи регионов Дальневосточного федерального округа: Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской и Магаданской областей, Республики Саха (Якутия), Камчатского края и Республики Бурятия.

Второй Фестиваль театров Дальнего Востока открылся в Хабаровске Фото: Елена Кищик

На разных театральных площадках Хабаровска актерские труппы покажут свои лучшие спектакли, поделятся опытом. Также фестиваль запускает обширную образовательную программу. Для артистов и работников театра пройдут мастер-классы, лекции, семинары, творческие встречи с мастерами сцены и обсуждения спектаклей.

Народный артист России и куратор Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке Евгений Миронов, на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, рассказал, что главная задача фестиваля – это, конечно, общение, и то, что останется в каждом участнике по возвращению в свой родной город. А это новые планы, новые спектакли, новые идеи. Поиск нового театра. И, конечно, такой фестиваль – это подарок для жителей Хабаровска.

Виктор Рыжаков, режиссер, профессор Школы-студии МХАТ, художественный руководитель «Московского театра Современник», отметил, что и пандемия открыла новые возможности, новые виды коммуникации, которая так нужна сегодня людям.

Второй Фестиваль театров Дальнего Востока открылся в Хабаровске Фото: Елена Кищик

- Люди общаются, обмениваются профессиональными и человеческими контактами. Фестиваль - место для содержательной работы, - сказал Виктор Рыжаков.

Открыли программу сразу два спектакля: «Семья Иванова», Магаданского музыкального и драматического театра и «Опасные связи», который представил театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской в постановке заслуженного артиста России Александра Огарева.

«Семья Иванова» постановка об истории одной семьи в военное время. Герой Алексей Иванов возвращается с фронта к своим жене и детям, но видит в доме другого мужчину.

Это пронзительное повествование о жизни в эвакуации, об обретениях и утратах. За столом из настоящих исторических досок военного времени с исполнительницей всех ролей актрисой Марчеллой Стати сидят 11 человек зрителей. Это интересное решение спектакля позволяет им напрямую соприкоснуться с историей.

Театр имени В.Ф. Комиссаржевской Фото: Елена Кищик

Сюжет спектакля «Опасные связи» театра драмы имени В.Ф. Комиссаржевской захватывает с первой секунды. Откровенная и остроумная картина жизни французской аристократии держит зрителя в напряжении на протяжении всего действия. Рассказ времени адюльтеров и интриг, о жестоких играх по развращению невинных и чистых душ.

Постановка «Тартюф» Драматического театра города Комсомольска-на-Амуре Фото: Елена Кищик

Уже в субботу, 18 сентября, на сцене Хабаровского театра драмы зрители увидели постановку «Тартюф» Драматического театра города Комсомольска-на-Амуре.

Постановка «Тартюф» Драматического театра города Комсомольска-на-Амуре Фото: Елена Кищик

Это яркий, динамичный спектакль о невероятных событиях, которые разворачиваются в доме господина Оргона. Семейные устои вот-вот могут рухнуть перед безграничным доверием господина к пройдохе и авантюристу Тарюфу.

Постановка «Тартюф» Драматического театра города Комсомольска-на-Амуре Фото: Елена Кищик

Пьеса, впервые исполненная в 1664 году, является одной из самых известных театральных комедий Мольера, не теряет своей актуальности по сегодняшний день.

Постановка «Тартюф» Драматического театра города Комсомольска-на-Амуре Фото: Елена Кищик

Постановка Драматического театра города Комсомольска-на-Амуре отличается оригинальностью костюмов, созданных Екатериной Ключник. Герои одеты в валенки, шубы и шапки, укутаны в шарфы. При этом все персонажи выглядят очень гармонично.

Постановка «Тартюф» Драматического театра города Комсомольска-на-Амуре Фото: Елена Кищик

В постановке занята практически вся труппа, в том числе мэтры сцены - заслуженная артистка РФ Евгения Ярцева и заслуженный артист Хабаровского края Федор Кушнарев, молодые актеры Александра Субботина, Екатерина Плахонина, Игорь Макаревич. А в главной роли Тартюфа зрители увидели замечательного актера Егора Расторгуева, названного критиками на краевом конкуре театрального искусства «Надеждой сцены».