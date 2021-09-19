Михаил Дегтярев поблагодарил свою команду за работу Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

После завершения голосования в Хабаровском крае с представителями общественности встретился врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Политик от всей души поблагодарил всех присутствующих за работу над проведением выборов в регионе.

Михаил Дегтярев поблагодарил свою команду за работу Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Выборы завершились, итоги будут подведены. Но можно однозначно сказать, что на выборы пришло большое количество наших граждан. Явка за последние шесть лет рекордная. Если брать в сравнении, в 2016 году на выборах депутатов государственной думы она составляла по округам 38,34%, в 2018 году на выборах губернатора Хабаровского края в первом туре проголосовало 36%, в 2019-м на выборах в законодательную думу – 34%. А сейчас мы видим явку в 42%. Это говорит о том, что большой интерес у людей к выборам и о том, что у людей было большое желание высказаться. И я хочу поблагодарить свой общественный штаб за поддержку во время избирательной кампании моей кандидатуры и команды. Итоги еще предстоит подвести, но можно уже сказать, что мы в своей работы выбирались на народную программу, которая была сформирована членами штаба общественной поддержки, Народным советом, общественной палатой и, самое главное, людьми, с которыми я встречался каждый день, начиная с первого рабочего часа в Хабаровском крае. То есть, ее авторами были люди, большое количество наших граждан, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Михаил Дегтярев поблагодарил свою команду за работу Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Политик также отметил, что за время работы в нашем регионе ему и его команде удалось достичь значительных результатов. Так, в числе побед, Михаил Дегтярев отметил снижение транспортного налога и тарифов на тепловую энергию, подготовку участков под жилье, уменьшение госдолга на 4,5 миллиарда рублей, реструктуризацию коммерческих долгов региона на 16,6 миллиарда рублей, открытие новых школ, детских садов, социальных объектов, решение вопроса с аварийным жильем.

- За это время, для меня это было большим сюрпризом, штаб подсчитал, что мы проехали вместе 40 тысяч километров. Это же экватор. Как-то незаметно это прошло, в общении, встречах и это дорогого стоит. Хочу поблагодарить и за то, что мы вместе прошли этот путь. Хабаровск стал мне домом. Я новый дальневосточник. За это спасибо президенту нашей страны Владимиру Путину, что отправил сюда на службу и теперь Хабаровск – мой дом, моей семьи и моих детей. Я могу точно сказать, что это самый перспективный и город, и регион. Мы покажем отличные результаты во всех сферах, а самое главное – дадим молодежи надежду. За прошедший год я увидел, что у нас уже есть изменения в сознании, что-то они почувствовали, что будущее – здесь. Мы сделаем все, чтобы люди хотели здесь жить, работать и отдыхать, - добавил Михаил Дегятрев.

Михаил Дегтярев поблагодарил свою команду за работу Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Ответные слова благодарности прозвучали от представителей общественности. Все присутствующие на встрече на высоком уровне отметили работу политика на посту врио губернатора региона.