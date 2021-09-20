Обработано почти 100 процентов бюллетеней: кто победил на выборах в Госдуму 2021 в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае подвели предварительные итоги на выборах в Госдуму 2021. Напомним, что в регионе было образовано два одномандатных избирательных округа: Хабаровский №69 и Комсомольский №70. От них выдвигались 19 кандидатов. Также был сформирован федеральный список.

По Хабаровскому одномандатному избирательному округу №69 победу одержал Борис Гладких («Единая Россия») с результатом 25,86 процента (54661 голос). Второе место у Петра Перевезенцева (КПРФ) – 20,79 процента (43958 голосов), «бронзу» получил Александр Федчишин – 9,11 процента (19262 голоса).

В Комсомольском одномандатном избирательном округе №70 в выборах в Госдуму 2021 первое место занял Павел Симигин («Единая Россия»). Его предпочли 18,14 процента избирателей (36998 голосов). «Серебро» и результат в 16,14 процента (32913 голосов) у Ларисы Звиняцкой («Коммунисты России»). Замыкает тройку лидеров Иван Пиляев (ЛДПР) – 15,22 процента (31034 голоса).

- По единому избирательному округу голоса распределились следующим образом: 26,51 процента у КПРФ, 24,50 процента – «Единая Россия», 16,19 процента – ЛДПР. Пятипроцентный барьер в Хабаровском крае преодолели «Новые люди» - 7,72 процента голосов, «Справедливая Россия – За правду» - 6,45 процента и «Партия пенсионеров» - 5, 74 процента, - сообщил Денис Кузьменко, председатель регионального избиркома.

Пока обработано 99,74 процента протоколов, но на конечный результат новые данные не повлияют. Окончательные итоги избирком края озвучит 21 сентября.

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