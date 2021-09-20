Хабаровские дружинники смогут пройти обучение в новом участковом пункте полиции

Дружинники будут проходить обучение в новом пункте полиции Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровске зарегистрировано 14 народных дружин общей численностью 249 человек. Активисты наводят на безвозмездной основе порядок не только в городе, но и рядом со своим жилищем, таким образом обеспечивая себе комфортную жизнь и среду. Как сообщил начальник службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Александр Бачурин, как и раньше, все они носят соответствующую повязку, кроме этого, у них при себе есть удостоверение дружинника, выданное в мэрии. И, как правило, во время рейдов граждане выходят на улицы вместе с сотрудниками полиции.

- Что касается полномочий, то дружинники могут потребовать прекратить противоправные действия. При определенных обстоятельствах разрешено проявить силу к нарушителю, но если граждане прошли необходимую подготовку. Также мэром города принято решение организовать обучение дружинников на базе будущего участкового пункта полиции в районе переулка Казарменный, 15,- говорит гость эфира.

Также активисты проводят рейды по соблюдению безопасности на воде и пресечению несанкционированной торговли во всех районах Хабаровска.

- Есть определенные правила. Все мероприятия должны быть согласованы и проходить с сотрудниками полиции. Также вне зависимости от наличия повязки при факте нарушения дружинники могут вмешаться. Конечно, не смогут применить силу, но обязательно сообщат об этом в правоохранительные органы. Активисты также большое внимание уделяют профилактике: гибель детей на воде, пожары, паводки, детская безопасность в заброшенных строениях. Женщины очень хорошо работают в этом направлении, - рассказала Дарья Скрипникова, командир народной дружины Железнодорожного района «Вектор».