Екатерина Чабан: «Для самозанятых хабаровчан открыты новые возможности»

Екатерина Чабан, руководитель центра оказания услуг «Мой бизнес» Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровском крае насчитывается более 17 тысяч самозанятых, и каждый месяц идет прирост. Из них физических лиц свыше 16 тысяч и ИП почти 1200. Как сообщила руководитель центра оказания услуг «Мой бизнес» Екатерина Чабан, легализация деятельности открывает новые возможности. Например, можно участвовать в госзакупках, заходить на маркетплейсы, заключать договоры на поставку какой-либо продукции.

- Больше всего самозанятых работает сейчас в направлениях: грузоперевозки, репетиторство, smm, реклама, торговля, фотографии, услуги красоты. Работая легально, люди получают юридическую защиту. В случае если компания, с которой заключен договор, не выполняет свои обязанности, то можно пойти в суд и открыто отстоять свои права. Если самозанятый хочет развиваться, расширять свои услуги и базу клиентов, наверное, легализовать свою деятельность выгодно. Между тем самозанятый не может иметь в найме людей, он работает самостоятельно. Как только у него появилась необходимость в сотрудниках, нужно подумать о регистрации бизнеса в качестве ИП или юридического лица, - рассказала гостья эфира.

Кроме того, в крае развивается и социальное предпринимательство. Это коммерческая деятельность, но направленная на льготную категорию граждан.

- У нас сейчас в реестре 71 социальный предприниматель. Большая часть из них занимается дополнительным образованием, уходом за детьми, это также и школы иностранных языков. У нас есть очень интересные бизнесмены, которые помогают детям восстановиться после рождения и даже взрослым, у которых есть травмы. Между тем сейчас остро стоит кадровый вопрос. Обучение сотрудников дорогостоящее, - говорит Екатерина Александровна.

Добавим, в центре «Мой бизнес» начинающие и действующие предприниматели могут получить услуги совершенно бесплатно. В частности юридические консультации, специалисты также расскажут все о налоге, трудовом законодательстве, ведении бухгалтерии, маркетинге и многом другом.