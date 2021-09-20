Медведи и тигры облюбовали «волшебное» дерево в Еврейской автономной области

Медведи и тигры облюбовали дерево в Еврейской автономной области. Фото: скриншот с видео.

Лес – место большое, а в некоторых случаях и вовсе бескрайнее. Но почему-то в Еврейской автономной области диким животным плевать на всю растительность в лесу, кроме одного единственного дерева. Об него почесались и обтерлись, кажется, все медведи и тигры леса. По счастливой случайности, напротив именно этого дерева установлена фотоловушка, которая и зафиксировала все визиты животных.

ДЕРЕВО ОФИГЕННОЕ

- Чего только не повидало это дерево за май и июнь 2021 года, - именно с таких слов начинается публикация центра «Амурский тигр» с необычными кадрами.

На ускоренном минутном видео собраны лучшие моменты двух месяцев в лесу, по всему видимому, у самого удобного дерева. Первыми на него обратили внимание медведи. По одному, по двое и даже большой группой в несколько особей слегка наклоненное дерево окружали молодые медведи. В основном, об него терлись спинкой, шеей и грудью. Но нашлись и те, кто обнимал дерево, чтобы напитаться от него энергией земли или, возможно, перенять удачу.

Не остались в стороне от лесного флешмоба и полосатые жители тайги – амурские тигры. Хищные коты так же с большим удовольствием чесались о ствол мордочкой, шеей, грудью и боками. При этом каждый хищник в свой визит внимательно обнюхивал ствол, будто считывая сообщение, оставленное предыдущим гостем. Примечательно, что дерево популярно как днем, так и ночью.

Раз в месяц к дереву близко подходил и еще один житель леса – дальневосточная косуля. В оба своих визита она держалась на небольшом расстоянии от любимого дерева хищников. Но к самому стволу грациозное животное так и не подошло, и не потерлось бочком. Вероятно, запах хищников отпугнул косулю, как в первый, так и во второй раз.

«ЗАЧЕКИНИЛИСЬ»

Пользователям соцсетей подборка из жизни леса очень подняла настроение. Люди принялись шутить, рассуждать о происходящем и делиться своими впечатлениями.

- Дерево со мхом на севере и мехом на юге, - остроумно подметил комментатор.

- Борьба лидеров, чье амбре сильнее. Или как раньше на стройке: «Здесь был Вася», добавила пользовательница соцсетей.

- Перепись населения! – пошутил пользователь.

Некоторые даже стали рассуждать о мотивах такого поступка животных.

- Получилось очень смешно. Каждый думает, что царь только он, - предположила пользовательница соцсетей.

- Волшебное дерево, - добавила девушка.

- Да просто дерево такое удобное, - сделал вывод комментатор.