Синоптики предупредили о надвигающемся на Хабаровский край дожде и северном ветре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недолго продлилось тепло в Хабаровском крае, как на регион вновь надвигается очередной циклон.

- Завтра, 21 сентября еще сохранится достаточно теплая погода. По территории края днем воздух будет прогреваться до 15-21 градуса тепла. Но в среду, 22 сентября, в южных районах края мы ждем ухудшения погоды. Там выходит очередной циклон. Он принесет дожди на южную половину Хабаровского края. В северных районах будет без осадков. Дневные температуры при дожде понизятся до 13-18 градусов тепла. По южной полосе в среду будет свежий ветерок северного и северо-восточного направлений, от 9 до 14 метров, - рассказала Юлия Зайцева, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Кроме того, специалисты отдела краткосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС» уточнили, что циклон будет заходить в регион постепенно каждый день.

- Уже завтра днем погода начнет портить на юге Хабаровского края и в Еврейской автономной области. Местами пройдут дожди. Циклон движется и придет больше через Китай на Приморье. Поэтому нас заденет в большей степени на юге, - объяснили синоптики.

Наибольшего ухудшения погоды стоит ожидать 22 сентября. Пройдут дожди, местами сильные. В четверг, 23 сентября, дождь прогнозируется только в ночные часы. К 24 сентября погода наладится, а выходные пока ожидаются без осадков.

- Температурный фон ночью в период дождей сложится на уровне 8-13 градусов. К выходным ночи вновь станут прохладными – от +4 до +9 градусов, - добавили синоптики.

После прохождения циклона дневные температуры вновь поднимутся до 15-20 градусов. Волна тепла еще придет.

Хабаровск осадки также затронут. Так, во вторник, 21 сентября, днем возможен небольшой дождь, а температура воздуха упадет до 14-16 градусов. Кроме того, дождливая погода повторится в среду, 22 сентября. Днем воздух прогреется лишь до 12-14 градусов тепла. Дискомфорт добавит северо-восточный ветер от 9 до 14 метров. Ночью 23 сентября в Хабаровске еще пройдет дождь, а затем погода улучшится.