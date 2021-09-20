Михаил Дегтярев победил закономерно – Галина Кононенко

Михаил Дегтярев заручился поддержкой 57% избирателей. Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев победил на выборах губернатора Хабаровского края и многие назвали это закономерным. Он заручился поддержкой 57% избирателей при общей явке почти 42% жителей края, обладающих правом голоса.

Процедура голосования в Хабаровском крае проходила в спокойной обстановке. Наблюдателями и участниками политического процесса не выявлены никаких существенные нарушения, способных повлиять на результат воле-изъявление избирателей.

Не секрет, что основным преимуществом действующего врио стала его работа на своем посту. За год ему удалось добиться реальных улучшений во многих сферах жизни. По сути, Дегтяреву не требовалось никакой предвыборной программы, потому что его реальные дела и явились таковой.

- Прежде всего, я хочу сказать о легитимности прошедших выборов. Она бесспорна. Избрание Михаила Владимировича – это ожидаемый результат. Была проделана большая подготовительная работа. Она заключалась не в расклейке плакатов, не в разбрасывании листовок, а в его повседневной работе на посту руководителя региона. Ведь он как действовал? Тихо, без суеты познакомился с краем, дотоле ему неизвестным. Узнал чаяния народа. Сформировал Народный совет, тем самым погасив волнения, которые вызывала в людях нестабильность политического положения. Сформировал народную программу, которая, прежде всего, строилась на интересах жителей именно Хабаровского края. Дегтярев за год сделал больше, чем иные руководители за 10 лет. Он отошел от образа «политика», придя к качеству «деятеля». Об этом говорит и сам процесс непосредственно выборов. Они прошли без потрясений. Пиарься наш врио на каждом перекрестке, выглядывай он из каждого почтового ящика, он набрал бы еще больший процент. Но. Для него вопрос чистоты процесса голосования оказался важнее, чем итоговый процент голосов, - выражает свое личное мнение Галина Кононенко, председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов и председатель Общественной палаты Хабаровского края.

Что же касается победивших на выборах в краевую и городскую думу членов КПРФ, то есть мнение, что это начало процесса смены политических элит на местном уровне. Хабаровск и край уже показали в свое время отношение к Единой России. ЛДПР тоже начала вызывать вопросы. Куда это приведет – посмотрим. Михаил Дегтярев не скрывает своей политической партийной принадлежности, но и не выпячивает ее. Он просто продолжает делать свое дело.