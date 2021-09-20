Это будущий политик федерального уровня: профессор РАНХиГС о победе Михаила Дегтева на выборах Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае завершились трехдневные выборы на пост губернатора региона. По итогам голосования победил Михаил Дегтярев. Он набрал 56,81% голосов. В этом году выборы прошли спокойно, без серьезных эксцессов. Это при том, что отношение избирателей к кандидатам и к выборам в целом сформировалось неоднозначное. Все это любопытно с точки зрения политологии и социологии.

Свою оценку прошедшему политическому событию дал Валерий Чудесов, доктор исторических наук, профессор кафедры философии, истории, государства и права ДВИУ РАНХиГС.

- Если взять мои ощущения от надвигающихся выборов, то я сначала боялся, что будет пять-шесть кандидатов. И в этом случае голоса могли растащить. И тогда бы был второй тур, и предсказать исход было бы сложно. Также была опасность того, что кандидаты начнут сходить с дистанции раньше времени. После чего выборы вообще отменятся или перенесутся. Кстати, такой вариант пробовали лет десять назад сделать против Ишаева. Еще в интернете писали о том, что если победит Мария Ким и она пройдет в Госдуму, то она могла отказаться быть губернатором. Тогда бы наш край остался без главы. Много было предположений. В принципе реальный кандидат был один – это Дегтярев, все остальные вряд ли были реальными кандидатами. Но я не совсем понимаю, что бы было при победе той же Ким. Был бы народ этим доволен, и смогла бы она реально руководить регионом – вопрос открытый. Поэтому думаю, что восторжествовал здравый смысл и социальная справедливость. Представляется, что Хабаровскому краю повезло. Потрясений на ближайшее время не будет, - отметил Валерий Чудесов.

Также профессор дал оценку критике в адрес Михаила Дегтярева. Историк проанализировал, насколько она обоснована и откуда взялась.

- Первое, что не понравилась людям, когда назначили Дегтева, это то, что он человек чужой, присланный сверху, а не избранный народом. Но тут возникает другой вопрос, – каким должен быть «наш человек»? Он должен быть обязательно земляком или долго тут жить и хорошо работать? Другой момент критики – Дегтярев плохо высказывался о протестах, которые были после задержания Сергея Фургала. Третье – именно с его подачи был жесткий разгон протестующих. Может быть, он имел к этому отношение, а может, и нет. И четвертое – Дегтярев приглашал себе команду по знакомствам. Но здесь можно ответить тем, что это вполне обосновано – доверять тем, кого хорошо знаешь. Вот эти четыре позиции против Дегтярева были. Когда я слышу критику в адрес нового главы, то прошу оперировать не категориями «нравится, не нравится», а по факту говорить – какое управленческое решение Михаила Дегтярева было неправильным. Я таких решений не увидел. Все они касались наших актуальных региональных проблем, и я их поддерживаю, - добавил профессор кафедры философии, истории, государства и права ДВИУ РАНХиГС.

Также Валерий Чудесов высказался об экзитполе. Он считает, что опрос дает очень четкую картину, если его умно провести. И в случае с Михаилом Дегтяревым реальные итоги и данные экзитпола расходятся на уровне погрешности.

- Получилось все хорошо. Мне представляется, что теперь Дегтяреву легче работать будет. Потому что народ высказался и поверил, что человек больше чем за год вник в проблемы Хабаровского края. Михаил Дегтярев заручился поддержкой населения. У него главное что есть – реальные дела и перспектива развития. Он приехал сюда действительно работать. Также хочу отметить, что Дегтярев активно продвигает себя через соцсети, идет на открытый диалог с гражданами. А ведь это будущее в развитии агитационной работы, дебатов. Это не каждому по зубам. Считаю, что Михаил Дегтярев умеет говорить с народом. Кому-то это нравится, кому-то нет. Не помню, чтобы Шпорт или Фургал так работали. Сейчас Дегтярев политик регионального уровня. Представляется, что он может вырасти в серьезную политическую фигуру федерального уровня. Он прошел за этот год в крае суровую школу, которую не каждый выдержит. В целом, мы сейчас имеем перспективного губернатора, сложившегося управленца, думающего на несколько лет вперед лидера. Хабаровский край по площади - это Португалия и Франция вместе взятые. Это огромные просторы. Человек справился со сложными пробелами. Ему предстоит еще много работы. Можно пожелать Михаилу Дегтяреву здоровья, успехов и поддержки населения.