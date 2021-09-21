Молниеносно поражает легкие – главврач Калашников о новых последствиях ковида в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Третья волна коронавируса значительно отличается от первых двух. Об этом свидетельствуют не только цифры, но и клиническая картина. В регионе уже несколько месяцев практически не падает заболеваемость ковидом. Если раньше заболевание протекало более спокойно и постепенно, то сейчас в зоне риска может оказаться любой инфицированный. Как отмечают эксперты, заболевание практически молниеносно поражает участки легких и доводит пациента до критического состояния. Подробнее о том, как изменился ковид, рассказал главный врач КГБУЗ «Городская клиническая больница» имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого Александр Калашников.

Молниеносно поражает легкие – главврач Калашников о новых последствиях ковида в Хабаровском крае. Фото: КГБУЗ «Городская клиническая больница» имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА СЧЕТУ

Городская клиническая больница №10 в Хабаровске стала первым ковидным госпиталем в регионе. Именно у специалистов этого учреждения накопился огромный опыт лечения тяжелых форм коронавируса.

- Я не могу сказать за весь Хабаровский край, только за наше учреждение и тех пациентов, которых мы видим, которые проходят через нас. Но в целом, я думаю, ситуация будет аналогичная и по другим учреждениям. Мы действительно отметили изменения в течении заболевания, клинических проявлениях, появились определенные особенности. Безусловно, можно разделить весь период пандемии на 2020 год и 2021-й. В мае-июне 2021 года, когда опять начался рост заболеваемости, пошла пресловутая третья волна, тогда заболевание начало проходить немножко по-другому. Это более быстрое течение. От появления первых клинических признаков до момента госпитализации, до тяжелого состояния проходит буквально несколько дней. Также выявлено наличие очень серьезных глубоких изменений в легких, которые мы определяем по результатам компьютерной томографии. При этом клинические проявления минимальны. То есть человек может даже не температурить, у него могут отсутствовать серьезные жалобы, но при этом в организме уже будут очень серьезные изменения. Всего этого, конечно, не было в первую и во вторую волну в 2020 году, - рассказал Александр Калашников.

Молниеносно поражает легкие – главврач Калашников о новых последствиях ковида в Хабаровском крае. Фото: КГБУЗ «Городская клиническая больница» имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого.

Об этом не раз заявлял и зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов во время заседаний оперативного штаба по коронавирусу. Некоторые пациенты поначалу переносят болезнь практически бессимптомно, а затем неожиданно оказываются в ковидных госпиталях в тяжелом состоянии. В этом вопросе Евгений Никонов рекомендовал жителям региона не откладывать лечение в долгий ящик, а сразу обращаться к специалистам, чтобы избежать негативных последствий.

ЧЕМ ЭТО НЕ ПАХНЕТ?

Наверняка кто-то уже встречал в сети информацию о том, что изменились характерные для ковида симптомы. В частности, не прекращаются обсуждения вокруг одного из неприятнейших симптомов, который сразу же приписали исключительно к коронавирусу, - потеря обоняния и вкуса.

- Хочется сказать, что никогда потеря обоняния и вкуса не была характерным симптомом для коронавируса. Такие клинические признаки встречаются и при других заболеваниях. Все-таки, в большей степени, этот симптом говорит о возникновении каких-то очагов поражения в головном мозге. Да, при коронавирусе это бывает. Но и при других вирусных заболеваниях порой пропадают обоняние и вкус. Каких-либо отличий в прошлом году и в этом по симптомам мы не наблюдаем. Все примерно на одном уровне. Еще раз хочу сделать акцент: ни в коем случае сохранение или потеря обоняния и вкуса не являются признаком наличия или отсутствия заболевания. Для определения коронавируса проводятся лабораторные анализы - ПЦР-исследования, компьютерная томография. В совокупности эти исследования позволяют поставить точный диагноз. И плюс ко всему рассматривается клиническая картина, - объяснил главврач ковидного госпиталя.

Молниеносно поражает легкие – главврач Калашников о новых последствиях ковида в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

По форме проявления вируса лидирующие позиции занимает ОРВИ, поэтому большинство пациентов с ковидом лечатся дома. Но не уменьшается число тех, кому необходимо постоянное внимание врачей.

- Есть четкие показания для госпитализации пациентов - это тяжелые и крайне тяжелые формы. Легкие формы, которые проявляются в виде ОРВИ, в основном идут на амбулаторное лечение. Исключение составляют пациенты старше 60 лет, которые подлежат госпитализации. И участники карантинных мероприятий. Сюда относятся закрытые коллективы, общежития и так далее. То есть они госпитализируются в 100% случаев при наличии клиники и положительных результатов ПЦР-исследований. Все остальные пациенты - это те, кто действительно нуждается в стационарном лечении по тяжести течения заболевания, - добавил Александр Калашников.

На 20 сентября в Городской клинической больнице №10 находилось 352 ковид-пациента. При этом во всем крае в стационарах лечение получают 1186 человек. Как отметил главный врач больницы, такое количество пациентов в больнице уже около двух недель. Небольшое снижение фиксировали в начале-середине августа.

- Можно сказать, что мы достигли определенного плато, будь оно верхнее или нижнее, это уже отдельная тема для рассуждения. Мы знаем, что в центральных районах России, в Москве, опять отмечается рост заболеваемости коронавирусом. И мы, опять же, такое видели и в первую, и во вторую, и в третью волну. Возможно, будет и четвертая волна, и так далее. Поэтому мы, конечно, не расслабляемся, работаем и готовы к любому развитию событий, - уверил специалист.

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛНА - МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Пока о начале четвертой волны коронавируса разговоры в Хабаровском крае не идут. Ведь третья волна оказалась затяжной и не сдает позиций на протяжении нескольких месяцев.

Молниеносно поражает легкие – главврач Калашников о новых последствиях ковида в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

- Сложно делать какие-то прогнозы по коронавирусу. Ковид - это совершенно новое заболевание, и оно зачастую протекает по своим законам. Опять же, если проводить параллель с 2020 годом, то как раз в середине-конце сентября мы видели значительный рост количества заболевших, и это было связано, наверное, в первую очередь с тем, что люди вернулись из отпусков, начались занятия в школах, контакты стали более тесными. Такое возможно и в этом году. Но как будет развиваться ситуация, посмотрим. Пока, на сегодняшний день, такого очевидного роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией мы не отмечаем. Хотя это более чем возможно. С другой стороны, мы видим сезонный рост числа случаев заболеваний ОРВИ и парагриппом. Опять же, это связано с изменением температур. Это действительно есть. Но это не коронавирус, - сказал Александр Калашников.

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ действительно уже превышен на 100%. Что же касается коронавируса, то в показателях заболеваемости, сложных случаев и смертности практически нет изменений. В последнюю неделю ежедневно от коронавируса умирает от трех до пяти человек. А в тяжелом и крайне тяжелом состояниях находятся от 20 до 30 человек. В подобной ситуации жителям края рекомендуется соблюдать меры безопасности и по возможности избегать массовых скоплений людей.