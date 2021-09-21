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Общество21 сентября 2021 10:48

Газификация частного сектора в Хабаровске проходит бесплатно

Заявки на участие в программе можно подать через сайт госуслуг или лично в газоснабжающей компании
Ульяна КОСКИНА
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Андрей Ванюков, начальник отдела управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска

Андрей Ванюков, начальник отдела управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска

Фото: Сергей ПЯТКОВ

В 2021 году вступил в силу закон о социально ориентированной газификации населения. Главная его цель - бесплатно, при соблюдении нескольких условий, провести газовую трубу к границам своего земельного участка. Полноценно закон заработает с начала 2022 года, однако во многих регионах страны заявки уже принимаются. Об условиях газификации, а также о том, сколько домов получат газовое обеспечение уже до конца этого года, рассказал начальник отдела управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска Андрей Ванюков.

- Газификация индивидуальных участков в рамках других программ ведется уже давно. В этом году подключению подлежат порядка 350 загородных домов. Работы активно ведутся, однако в рамках данного социального плана газификация пройдет уже в следующем году, - рассказал начальник отдела управления энергообеспечения.

Как отметил гость эфира, работы пройдут в два этапа. Первый - до 2022-го года включительно, второй этап бесплатной догазификации будет проходить до 2030-го года включительно.

- Главное условие участия в программе: наличие рядом с домовладением уже проложенной распределительной сети и техническая возможность для подключения, - заявил Андрей Николаевич. - В этих условиях подключение осуществляется бесплатно до границы земельного участка.

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Это - Хабаровск! Газификация частного сектора. Центр биологических экспертиз диких животных
Это - Хабаровск! Газификация частного сектора. Центр биологических экспертиз диких животных
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